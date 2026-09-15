Albalat resalta que Servicios Sociales amplía los recursos para las personas mayores en Els Ports

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha afirmado que la Generalitat está ampliando los recursos para mejorar la atención a las personas mayores en Els Ports, durante una jornada de trabajo en la que ha visitado distintos recursos y proyectos dirigidos a responder a las necesidades de la población de más edad en la comarca en distintos niveles de atención.

En concreto, la titular de Servicios Sociales ha visitado la residencia para personas mayores San Juan Bautista y las obras de ampliación del Centro de Día de Morella, además de conocer en Portell de Morella un proyecto de atención de proximidad orientada a que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares con los apoyos necesarios.

Durante la visita, Albalat ha señalado que las personas mayores "tienen necesidades diferentes y la responsabilidad de las Administraciones es ofrecer respuestas adaptadas a cada situación, desde la atención residencial hasta los servicios de proximidad y acompañamiento en el propio domicilio".

La jornada ha comenzado en la residencia para personas mayores San Juan Bautista de Morella, un centro de titularidad de la Generalitat gestionado por la Congregación Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación mediante convenio de colaboración con la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.

Este año, la Generalitat ha aumentado la financiación destinada a la gestión del centro con respecto al año anterior que pasará de 1.800.000 euros a 1.854.000 euros, atendiendo la petición trasladada por la entidad responsable de su gestión.

Esta aportación permite garantizar las 56 plazas residenciales financiadas por la Generalitat en un centro que dispone de 68 plazas y presta servicio a personas mayores de Morella y del conjunto de la comarca de Els Ports.

La residencia ofrece atención integral a las personas usuarias mediante servicios de alojamiento, manutención, lavandería, atención sanitaria y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicológica y social, así como actividades orientadas a promover su bienestar y autonomía personal.

"La residencia de Morella desempeña un papel fundamental para muchas familias de Els Ports porque permite que las personas mayores reciban atención especializada cerca de su entorno y de sus seres queridos", ha destacado la consellera.

Ampliación del centro de día

Posteriormente, Elena Albalat ha visitado las obras de ampliación del Centro de Día de Morella, una actuación financiada por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia con una inversión de 337.253,14 euros.

Los trabajos permitirán ampliar y mejorar las instalaciones mediante la renovación de espacios, la incorporación de mejoras de accesibilidad y la adecuación del centro a las necesidades actuales de las personas usuarias.

La actuación se desarrolla de forma compatible con el funcionamiento ordinario del servicio, de modo que las personas usuarias continúan siendo atendidas mientras avanzan las obras. La ampliación contribuirá además a reforzar la capacidad de respuesta de este recurso y facilitará futuras mejoras en la atención a las personas mayores de la comarca.

La jornada ha finalizado en Portell de Morella, donde el alcalde de la localidad, Álvaro Ferrer, ha explicado a la consellera el proyecto 'Mi residencia, mi hogar', orientado a acercar apoyos y cuidados a las personas mayores para favorecer que puedan seguir viviendo en sus hogares y mantener sus vínculos con la comunidad.

Albalat ha afirmado que muchas personas mayores quieren seguir viviendo en su casa y en su pueblo el mayor tiempo posible, y las Administraciones deben facilitar los apoyos necesarios para que puedan hacerlo "con seguridad, autonomía y bienestar".

Red de servicios más cercana

La consellera ha destacado que iniciativas de este tipo complementan los recursos residenciales y de atención diurna ya existentes y contribuyen a construir una red de servicios más cercana, flexible y adaptada a las necesidades de las personas mayores en los municipios del interior.

El proyecto apuesta por un modelo de atención de proximidad adaptado a la realidad de los municipios rurales con escaso número de habitantes y dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas mayores sin que tengan que abandonar su entorno habitual.