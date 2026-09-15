Un pueblo de Castellón suma cinco nuevos negocios y amplía su oferta de servicios

L'Alcora amplía su oferta comercial y de servicios con cinco nuevos proyectos empresariales vinculados a la enseñanza, las bellas artes, el calzado infantil y el alquiler de trasteros. Estas iniciativas diversifican las opciones disponibles en el municipio y coinciden con unas semanas de actividad para el comercio local, que prepara una nueva edición de su feria con cambio de escenario.

Entre las incorporaciones figuran Kids&Us myEnglish l'Alcora, especializada en la enseñanza de inglés, y Nova Escaire Acadèmia, dedicada a la formación. A ellas se suman Sabatetes, una tienda de calzado infantil; Belles Arts l'Alcora, que combina academia y tienda de bellas artes; y AlCorbox, un nuevo servicio de alquiler de trasteros.

Más variedad de comercios y servicios

Los cinco proyectos forman parte de la puesta en marcha, renovación y consolidación de diferentes iniciativas empresariales que han marcado las últimas semanas en la localidad. Sus actividades abarcan desde la formación y la creación artística hasta las compras y las necesidades de almacenamiento.

Varios de estos negocios han celebrado recientemente sus actos de apertura, en los que han contado con la presencia de representantes municipales. Los responsables del Ayuntamiento han acompañado a las personas impulsoras de los proyectos para trasladarles su apoyo por apostar por l'Alcora como lugar para emprender.

Visita de la delegación municipal al nuevo Kids&Us de l'Alcora. / Mediterráneo

Apoyo al emprendimiento local

El concejal de Promoción Económica, Pablo Delgado, ha valorado la llegada de nuevas actividades por su contribución a "diversificar la oferta local, generar movimiento y mantener vivo el municipio". El edil ha señalado que estas incorporaciones conectan con la filosofía de l'Alcora viva, con la que el consistorio reivindica la actividad del municipio.

Por su parte, el alcalde, Samuel Falomir, ha destacado que "cada nuevo proyecto que abre sus puertas es una buena noticia para l'Alcora". Según ha explicado, estas iniciativas generan actividad, amplían los servicios disponibles y demuestran que "hay personas que siguen apostando por nuestro pueblo para emprender y desarrollar sus iniciativas".

La Fira del Comerç cambia de escenario

Las nuevas aperturas coinciden con los preparativos de la Fira del Comerç, que la Associació de Comerç i Serveis l'Alcora celebrará este sábado y domingo. Este año, la cita estrenará ubicación en la Nau BIC de la Reial Fàbrica y ampliará su programación con nuevas propuestas.

Desde el Ayuntamiento han insistido en la importancia de seguir respaldando tanto al comercio local como al emprendimiento, con el objetivo de favorecer la actividad económica y mantener una oferta de servicios y oportunidades durante todo el año.