De diferentes sectores
Un pueblo de Castellón suma cinco nuevos negocios y amplía su oferta de servicios
La localidad refuerza su actividad comercial e incorpora proyectos de enseñanza, bellas artes, calzado infantil y alquiler de trasteros a su oferta local
L'Alcora amplía su oferta comercial y de servicios con cinco nuevos proyectos empresariales vinculados a la enseñanza, las bellas artes, el calzado infantil y el alquiler de trasteros. Estas iniciativas diversifican las opciones disponibles en el municipio y coinciden con unas semanas de actividad para el comercio local, que prepara una nueva edición de su feria con cambio de escenario.
Entre las incorporaciones figuran Kids&Us myEnglish l'Alcora, especializada en la enseñanza de inglés, y Nova Escaire Acadèmia, dedicada a la formación. A ellas se suman Sabatetes, una tienda de calzado infantil; Belles Arts l'Alcora, que combina academia y tienda de bellas artes; y AlCorbox, un nuevo servicio de alquiler de trasteros.
Más variedad de comercios y servicios
Los cinco proyectos forman parte de la puesta en marcha, renovación y consolidación de diferentes iniciativas empresariales que han marcado las últimas semanas en la localidad. Sus actividades abarcan desde la formación y la creación artística hasta las compras y las necesidades de almacenamiento.
Varios de estos negocios han celebrado recientemente sus actos de apertura, en los que han contado con la presencia de representantes municipales. Los responsables del Ayuntamiento han acompañado a las personas impulsoras de los proyectos para trasladarles su apoyo por apostar por l'Alcora como lugar para emprender.
Apoyo al emprendimiento local
El concejal de Promoción Económica, Pablo Delgado, ha valorado la llegada de nuevas actividades por su contribución a "diversificar la oferta local, generar movimiento y mantener vivo el municipio". El edil ha señalado que estas incorporaciones conectan con la filosofía de l'Alcora viva, con la que el consistorio reivindica la actividad del municipio.
Por su parte, el alcalde, Samuel Falomir, ha destacado que "cada nuevo proyecto que abre sus puertas es una buena noticia para l'Alcora". Según ha explicado, estas iniciativas generan actividad, amplían los servicios disponibles y demuestran que "hay personas que siguen apostando por nuestro pueblo para emprender y desarrollar sus iniciativas".
La Fira del Comerç cambia de escenario
Las nuevas aperturas coinciden con los preparativos de la Fira del Comerç, que la Associació de Comerç i Serveis l'Alcora celebrará este sábado y domingo. Este año, la cita estrenará ubicación en la Nau BIC de la Reial Fàbrica y ampliará su programación con nuevas propuestas.
Desde el Ayuntamiento han insistido en la importancia de seguir respaldando tanto al comercio local como al emprendimiento, con el objetivo de favorecer la actividad económica y mantener una oferta de servicios y oportunidades durante todo el año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia taurina en Castellón: Fallece el vecino de la Vilavella de 80 años que fue corneado en los 'bous al carrer'
- Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
- El Gobierno activa el plan de 11,2 millones para recuperar una de las playas más castigadas de Castellón
- Cierran una conocida playa de Castellón tras detectar contaminación microbiológica en el agua
- El mundo taurino da el último adiós a Gustavo Traver en Burriana
- Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
- Benicàssim despide a Michel Edo, alma de sus fiestas y tradiciones
- El pueblo de Castellón que vivirá este sábado una auténtica batalla de charangas