Almassora iluminará su casco histórico con un piano y 200 velas: toda la programación de Viu la Vila

Un piano rodeado de 200 velas, una bruja que recupera juegos y cuentos tradicionales valencianos y plazas convertidas en pistas de circo. El casco histórico de Almassora cambiará este fin de semana su paisaje cotidiano con la tercera edición de Viu la Vila, que del viernes 18 al domingo 20 de septiembre desplegará una quincena de propuestas de música, teatro, danza, circo y artes plásticas. Una invitación a recorrer la Vila y descubrir sus rincones al compás de los espectáculos.

La programación combinará actividades para disfrutar en familia con conciertos, exposiciones y reconocimientos a quienes contribuyen a la vida cultural del municipio. Los artistas y colectivos almassorinos tendrán un papel destacado en una edición que amplía su recorrido con la incorporación de la plaza de la Picaora como nuevo espacio escénico, junto a enclaves como la plaza Mayor, la plaza de la Iglesia o La Murà.

Cartel del ciclo cultural Viu la Vila. / Mediterráneo

Un concierto a la luz de las velas

Una de las imágenes más singulares del festival llegará el sábado, a las 22.30 horas, en la plaza de la Iglesia. El pianista y compositor David Gómez ofrecerá el concierto gratuito 1 piano y 200 velas, una propuesta al aire libre en la que la iluminación formará parte del espectáculo. Las velas acompañarán al músico en una puesta en escena que busca acercar al público a la interpretación pianística en un ambiente íntimo.

El artista mallorquín cuenta con más de 20 años de trayectoria internacional y está especializado en música clásica contemporánea, instrumental y cinematográfica. Formado en Holanda, amplió sus estudios en el Conservatorio de Rotterdam. Su actuación será el cierre de la jornada del sábado y uno de los principales reclamos de un ciclo que, según explica el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, pretende que vecinos y visitantes descubran las calles y plazas de la Vila mientras disfrutan de propuestas para todas las edades.

Actuaciones musicales previstas para este sábado. / Mediterráneo

Circo y aventuras para los más pequeños

Antes del piano, la tarde del sábado estará marcada por el circo y el teatro de calle. A las 18.00 horas, la plaza de la Picaora acogerá Finito-Infinito, de Trotamundos Circo, un espectáculo que juega con la idea de la circularidad y propone entrar en un mundo de fantasía para recuperar las ganas de jugar y divertirse de la infancia.

Una hora después, a las 19.00, Xarxa Teatre llevará a la plaza Mayor y las calles de la Vila Les noves aventures de la bruixa Marruixa. La propuesta reinventa la primera obra de la compañía, estrenada en 1983, con un espectáculo participativo que recupera juegos, canciones populares y cuentos tradicionales valencianos. La programación continuará a las 20.30 horas, en la iglesia de la Natividad, con Innuendo, un coro íntegramente femenino, y con la actividad Campanar nocturn, a cargo de Lluïsos, antes del concierto de David Gómez.

Actividades para los más pequeños durante el fin de semana en el festival Viu la Vila. / Mediterráneo

Danzas, exposiciones y homenaje a la cultura local

El arranque de Viu la Vila llegará el viernes, a las 18.30 horas, con un pasacalle de danzas colombianas que recorrerá el trayecto entre la plaza de la Iglesia y La Murà. A continuación, la Associació Cultural El Torrelló abrirá una exposición de nanos i la panderoleta, mientras que La Murà acogerá Les cares de l’aigua, del dibujante e ilustrador almassorí Paco Membrado. La danza contemporánea completará las propuestas de la tarde con Doma, de la compañía Daniel Doña, en la plaza de la Iglesia.

La primera jornada reservará también un espacio para reconocer a los protagonistas de la cultura del municipio. La III Gala Almassora Cultural, prevista a las 22.00 horas en la plaza Mayor, distinguirá al pintor Carlos Pesudo, Lluïsos Almassora, Caixalmassora, la flautista Roser Barberà, el ilustrador Paco Membrado y Joan Carles Simó por su trayectoria y aportación a la cultura local.

Un domingo de juegos, premios y danza

Las familias volverán a encontrar propuestas el domingo por la mañana con Mapa del Tesoro, en la calle Sant Vicent, y un bingo a cargo del Grup Scout Tramuntana. Las exposiciones permanecerán abiertas durante la jornada, de modo que el recorrido por las actividades podrá combinarse con las visitas a las muestras. "Queremos que la Vila sea durante todo el fin de semana un espacio abierto, vivo y accesible para todos, también para los niños y niñas", señala el edil de Cultura.

A las 12.00 horas, la plaza Mayor acogerá la entrega de los Premis Vila d’Almassora, con la participación musical de Alya Acústic. El cierre llegará a las 13.00 horas en la plaza de la Iglesia, donde Pepa Cases presentará Invisibles, una propuesta de danza y teatro que pondrá el broche a tres días de cultura en las calles del casco histórico.