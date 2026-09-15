La Fiesta del Pulpo vuelve a Benicarló con pinchos, menús especiales y un mercado gastronómico ampliado

Benicarló vuelve a poner el pulpo en el centro de la mesa. La ciudad estrenará este jueves una nueva edición de su Fiesta del Pulpo, con una programación que reunirá pinchos, un concurso culinario, un mercado gastronómico y menús especiales hasta el 1 de noviembre. Las Jornadas del Pulpo a Caduf y Pescado de Lonja alcanzan así su decimoctava edición, con el producto de proximidad y la cocina marinera como protagonistas.

La primera oportunidad para abrir boca llegará a las 19.30 horas en la plaza de Sant Bartomeu, donde se presentarán las Jornadas del Pincho. Los 15 bares y restaurantes participantes ofrecerán un adelanto de las elaboraciones que se podrán degustar en sus establecimientos, en una cita amenizada por la música de Da Capo String Quartet.

Las Jornadas del Pincho abrirán este jueves la Fiesta del Pulpo en Benicarló. / Mediterráneo

15 locales para abrir boca

En esta edición participan El 8, La Antigua, Saborea, Levante, La Caleta, Pulpería Lucense, Casa Isidoro, Can Cristina, Pim Pam Peix, La Fábrica, La Mar de Bo, Hogar del Pescador, Mare Meua, La Parreta y Mar Blava. Sus propuestas permitirán descubrir distintas formas de llevar a la mesa el pulpo y el pescado de lonja.

La creatividad de los profesionales también tendrá su espacio en el Concurso de Pinxos de Pulpo a Caduf y Pescado de Lonja, que regresará el 21 de septiembre al Magatzem de la Mar tras la buena acogida del año pasado. El certamen busca dar visibilidad a las elaboraciones de los establecimientos y reforzar la proyección de las jornadas.

Pincha en este enlace para conocer la ubicación de los 15 restaurantes y los pinchos que ofrece cada local.

Un mercado con más oferta

Uno de los principales atractivos llegará el fin de semana del 3 y 4 de octubre, cuando la plaza de la Constitución acogerá el Mercado Gastronómico. Este año, la cita ampliará su oferta y volverá a reunir al público alrededor de los sabores del mar y la gastronomía local.

A continuación, el protagonismo pasará a las mesas de los restaurantes con las Jornadas Gastronómicas del Pulpo a Caduf y Pescado de Lonja, que se celebrarán del 5 de octubre al 1 de noviembre. Durante estas semanas, los establecimientos participantes servirán menús especiales con productos de la lonja e ingredientes de proximidad, en propuestas que combinarán la tradición culinaria benicarlanda con nuevas elaboraciones.

Producto local y cocina marinera

La concejala de Turismo, Inma Calvet, ha destacado que estas jornadas son "un claro ejemplo de la riqueza gastronómica de Benicarló y de nuestra capacidad para combinar tradición e innovación". Para la edil, la programación también contribuye a reforzar el atractivo turístico de la ciudad a través de su cocina.

Calvet ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de una cita que pone en valor el producto local y el talento de los bares y restaurantes, responsables de transformar los ingredientes del mar en las propuestas que marcarán las próximas semanas gastronómicas de Benicarló.