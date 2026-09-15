Moncofa actúa en uno de sus puntos más conflictivos ante las lluvias torrenciales

El Ayuntamiento de Moncofa está ejecutando unos trabajos para ampliar y mejorar la red de alcantarillado en la avenida Científic Avel·lí Corma, en el tramo comprendido entre las calles Palafangues y Ermita. Cuentan con una inversión superior a los 116.000 euros y pretenden aumentar la capacidad de evacuación de agua en una de las zonas que más problemas registra durante los episodios de lluvias intensas.

La intervención es la tercera actuación consecutiva que se ejecuta en este entorno, identificado como uno de los puntos conflictivos del municipio cuando se producen precipitaciones de elevada intensidad. El objetivo es reforzar progresivamente una red que puede verse sometida a una elevada presión durante los temporales y reducir las acumulaciones de agua y las molestias para los vecinos.

Más capacidad ante las lluvias torrenciales

Las obras permitirán reforzar el sistema de alcantarillado existente en la avenida Científic Avel·lí Corma y dar continuidad a las intervenciones realizadas previamente en la zona. El Ayuntamiento busca incrementar así la capacidad de respuesta de la red antes de los meses de otoño, cuando aumenta el riesgo de episodios de fuertes precipitaciones.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha defendido la necesidad de continuar destinando recursos a este tipo de infraestructuras. “La inversión en alcantarillado es fundamental porque repercute en la salud pública de los vecinos”, ha señalado.

Alós también ha incidido en el carácter preventivo de la actuación. “Son unos trabajos que se están llevando a cabo antes de que aparezcan las lluvias de otoño”, ha explicado el primer edil.

La nueva inversión se suma así a las actuaciones desarrolladas durante los últimos años para tratar de mejorar la evacuación de agua en esta parte de Moncofa, especialmente vulnerable ante lluvias torrenciales.

La solución definitiva todavía está pendiente

Pese a la inversión y a las sucesivas obras, el propio Ayuntamiento reconoce que esta actuación no resolverá definitivamente los problemas de evacuación de aguas pluviales en la zona.

La solución estructural pasa por la construcción de la estación de bombeo de pluviales prevista por la Generalitat Valenciana, una infraestructura considerada clave para ofrecer una respuesta global a las necesidades de drenaje del municipio.

Hasta que ese proyecto se materialice, el consistorio prevé continuar ejecutando mejoras sobre la red existente. La actuación de más de 116.000 euros en la avenida Científic Avel·lí Corma pretende reducir los problemas actuales y reforzar la capacidad del alcantarillado ante posibles episodios de lluvias intensas.