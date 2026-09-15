Peñíscola conquista el paladar de sus turistas con 2.000 'pastissets' y 15 litros de moscatel

Peñíscola ha conquistado el paladar de sus visitantes con uno de los actos más dulces de sus fiestas patronales. La localidad ha celebrado este martessu tradicional jornada dedicada a los turistas con el reparto gratuito de más de 2.000 pastissets de cabello de ángel y 15 litros de moscatel, una cita con la que cada año agradece a quienes la escogen para pasar sus vacaciones.

La reina de las fiestas, Carla Colom, y su corte de honor, junto a la Reina de la Eterna Juventud, han ofrecido los productos típicos frente a la oficina de información turística. La concejalía de Fiestas ha instalado una gran mesa por la que han pasado cientos de personas para disfrutar de los dulces y del moscatel servido al porró.

El Ayuntamiento ha instalado una gran mesa frente a la 'tourist info' para repartir moscatel y 'pastissets'. / Alba Boix

Un dulce recibimiento

Tras la mañana de toros en la plaza, los visitantes han formado cola para participar en la degustación. Las representantes de Peñíscola han vestido sus trajes regionales en este encuentro que se ha consolidado como una tradición del programa festivo y una muestra de la hospitalidad del municipio.

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La programación continuará esta tarde con los juegos infantiles de la Coordinadora de Peñas. Por la noche, la avenida España acogerá el popular pa i porta a la fresca, al que seguirá la verbena de Mónaco Party al aire libre. El No Pasarán pondrá el broche a la jornada de madrugada.