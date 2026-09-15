Este es el pueblo más bonito de Castellón para la revista Viajar: Ni Morella, ni Peñíscola y con 80.000 años de historia
El municipio sorprende por sus casas de piedra rojiza, un castillo que domina la localidad, la singular Roca Grossa y un museo de arte contemporáneo con obras de algunos de los grandes nombres del siglo XX
Cuando se habla de los pueblos más bonitos de Castellón, Peñíscola y Morella suelen ocupar buena parte de los focos. Sin embargo, hay otra localidad del interior de la provincia que reúne historia, patrimonio, naturaleza y arte en apenas unas calles. Se trata de Vilafamés, elegido por la revista Viajar como el pueblo más bonito de Castellón y miembro de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.
Situado en la Plana Alta, a unos 25 kilómetros de Castelló, Vilafamés llama la atención desde la distancia por el tono rojizo de sus construcciones. Buena parte de su casco antiguo se adapta directamente a la montaña y a la piedra de rodeno sobre la que fue levantado, creando un paisaje urbano difícil de confundir con cualquier otro municipio de la provincia.
Y su historia se remonta muchísimo más atrás que sus murallas medievales. En su término municipal se han localizado vestigios de presencia humana de hace más de 80.000 años, con yacimientos como el Tossal de la Font o Cova Matutano. También conserva pinturas rupestres en el Abrigo del Castell, integradas en el conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Un casco antiguo para recorrer sin prisas
El casco histórico de Vilafamés fue declarado Bien de Interés Cultural y mantiene un trazado medieval de calles estrechas, empinadas y zigzagueantes que conducen hacia la zona más alta de la localidad.
Allí se encuentra su castillo, de origen andalusí, conquistado por Jaime I en el siglo XIII y transformado en diferentes etapas. Sus restos más antiguos conservados se remontan al siglo XIV, aunque una de sus imágenes más características, la torre circular que corona la fortaleza, está vinculada a las guerras carlistas del siglo XIX.
De camino aparece otro de los grandes símbolos locales: la Roca Grossa, una enorme mole de rodeno de más de 2.000 toneladas que permanece inclinada junto a la calle de la Font. La tradición popular asegura que quien la toca puede pedir tres deseos, aunque la piedra solamente concede uno.
El paseo continúa entre edificios como la Iglesia de la Asunción, la iglesia de la Sangre o el Palau del Batlle, pero es precisamente en este último donde Vilafamés guarda una de sus mayores sorpresas.
Arte contemporáneo entre muros medievales
El Palau del Batlle, un edificio gótico del siglo XV, alberga el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni (MACVAC), una institución pionera que reúne varios centenares de obras y nombres de referencia del arte contemporáneo como Joan Miró o Antoni Tàpies.
El contraste es una de las imágenes más singulares de la visita: pinturas y esculturas contemporáneas conviven con paredes de piedra, vigas de madera y estancias centenarias en pleno corazón de un casco medieval.
A todo ello se suma una gastronomía basada en recetas tradicionales como la olla, el tombet o el arroz al horno, dulces como los pastissos de boniato y el coc de farina, y bodegas ligadas a los Vins de les Terres de Castelló.
Historia, arte, gastronomía y un paisaje dominado por el característico color rojizo de la piedra explican que Vilafamés se haya convertido en uno de los pueblos imprescindibles para una escapada por el interior de Castellón.
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