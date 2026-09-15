De solares a equipos médicos: la herencia de 1,6 millones que dejó una vecina de Benicàssim para mejorar la atención a los enfermos

El último deseo de Vicenta Albiol Gómez está más cerca de convertirse en nuevos equipos para el Hospital Provincial de Castellón. El pleno de la Diputación aprobó hace unos días el convenio con el Consorcio Hospitalario Provincial que permitirá aplicar los más de 1,6 millones de euros netos obtenidos mediante la venta de los tres inmuebles que la vecina de Benicàssim dejó en herencia.

El acuerdo da continuidad a una historia que comenzó con una voluntad muy concreta. Albiol legó a la institución provincial el pleno dominio de tres propiedades situadas en Benicàssim, pero estableció como beneficiario final al Hospital Provincial. Su propósito era que el patrimonio terminara convertido en material sanitario que permitiera atender mejor a los pacientes de Castellón.

Así lo dejó escrito en su testamento: el dinero debía destinarse a la adquisición del material que necesitara el centro para evitar que los enfermos de la provincia tuvieran que desplazarse a otras poblaciones por no disponer aquí de los aparatos necesarios.

Más de 1,7 millones por los inmuebles

Las últimas voluntades también determinaron el procedimiento que debía seguirse. La Diputación tenía que vender las tres propiedades mediante subasta pública y entregar al Consorcio Hospitalario las cantidades obtenidas con las adjudicaciones.

La operación generó 1.723.057 euros en total. Tras descontar 100.496,04 euros correspondientes a los gastos derivados del proceso, la cantidad líquida que llegará al Hospital Provincial asciende exactamente a 1.622.560,96 euros.

El convenio aprobado por la corporación provincial regula ahora las condiciones necesarias para transferir y emplear estos fondos de acuerdo con la finalidad sanitaria marcada por Vicenta Albiol. De este modo, su patrimonio regresa a la sociedad transformado en recursos para mejorar la atención hospitalaria.

Dos solares adquiridos por el Ayuntamiento

Dos de los tres inmuebles incluidos en el legado fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Benicàssim después de que la Diputación los sacara a subasta en 2023. En aquel momento, ambos solares partieron con una valoración conjunta de 1.588.120 euros.

El principal es una finca urbana de 1.756 m², situada junto al Espai de la Música Mestre Vila y con fachada a las calles García Sangüesa, Dolores y Oliveres. Salió a licitación por 1.440.000 euros y el consistorio planteó inicialmente construir el futuro Espai de les Lletres, con una biblioteca moderna y nuevas aulas de estudio.

El equipo de gobierno modificó posteriormente el proyecto ante las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda en Benicàssim. La parte del terreno orientada hacia la calle Oliveres será cedida a la Generalitat para promover más de una veintena de viviendas públicas de alquiler asequible, mientras que el resto del espacio podrá convertirse en una plaza pública.

Las primeras previsiones apuntaban a la construcción de un edificio de planta baja y cinco alturas con alrededor de 23 o 24 viviendas. El Ayuntamiento ya inició el acondicionamiento de la parcela con el derribo de la antigua masía abandonada que ocupaba parte del solar y queda pendiente los avances del plan por parte de la Generalitat.

Una reserva de suelo junto a la estación

El segundo terreno comprado por el consistorio es una parcela rústica de 19.909 m2 situada en la partida Molinás, cerca del cuartel de la Guardia Civil, el CEIP Santa Águeda y la estación ferroviaria. Este suelo salió a subasta por 148.120 euros.

El Ayuntamiento adquirió la finca como una reserva estratégica para el crecimiento de Benicàssim y prevé emplearla como zona de aparcamiento. El planteamiento municipal también ha contemplado el traslado futuro hacia este entorno de servicios que actualmente ocupan otros espacios, además de mejorar la conexión peatonal entre el casco urbano y la estación.

A estas dos parcelas se sumaba un tercer inmueble, un local situado en la calle Oliveres, que también formaba parte del patrimonio legado a la Diputación y fue vendido siguiendo las condiciones fijadas en el testamento.

Más de tres años después de que aquellos bienes salieran a subasta, la aprobación del convenio cierra el recorrido administrativo necesario para respetar la voluntad de Vicenta Albiol: que el patrimonio reunido durante su vida sirva para mejorar los medios del Hospital Provincial y evitar desplazamientos innecesarios a los enfermos de Castellón.