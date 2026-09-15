La Vall d'Uixó compra 4.000 metros para crear una nueva zona verde: así transformará este espacio

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha anunciado la compra de un nuevo solar de 4.000 metros cuadrados calificado como zona verde en el PGOU, pero que estaba en manos de particulares. Con una inversión que ronda los 125.000 euros, el gobierno local defiende que siguen «recuperando patrimonio» para crear espacios públicos.

Así lo ha defendido este martes la alcaldesa de la ciudad, Tania Baños, que acompañada por los concejales de Patrimonio y Urbanismo, Fernando Daròs y Vicent Pitarch, han dado los detalles de esta adquisición, que se suma a una lista de solares que han pasado a ser propiedad municipal para la construcción de vivienda asequible, zonas verdes y otros usos públicos.

En este último caso, se trata de un solar que pertenecía a una empresa de suministros para la construcción que estaba fuera de uso, ubicado en las proximidades del CEIP Recaredo Centelles, junto a terrenos forestales. Se daba el caso de que en el PGOU estaban catalogados como zona verde, por lo que la propiedad privada no podía realizar ningún tipo de construcción de otra naturaleza, por lo que, como ha señalado el concejal de Urbanismo, su destino era «que el Ayuntamiento lo comprara».

Baños ha defendido que esta compra responde al proyecto del gobierno local de «planificar el futuro desarrollo de la Vall d'Uixó a diez años vista». Tras la adquisición, anuncia que el consistorio empezará a preparar esa futura zona verde que dotará de «agilidad y dinamismo» a esta parte del barrio del Roser, además de contribuir a «adaptar la ciudad a los nuevos contextos y necesidades», en relación a las nuevas condiciones climáticas.

3 millones de inversión

En la misma línea se ha manifestado el concejal Fernando Daròs, al incidir en que «la recuperación de patrimonio siempre es una buena idea», sobre todo si permite transformar lo que era un antiguo almacén en una zona de ocio, ha remarcado.

El edil de Urbanismo, Vicent Pitarch, ha enfatizado la importancia de «llegar a acuerdos para poder planificar el futuro de la ciudad», en referencia al que se ha alcanzado con los propietarios de una parcela que «tiene muchas posibilidades», tanto por su ubicación como por su extensión. También ha hecho referencia a los dueños del solar la alcaldesa, al agradecer su «predisposición y facilidades».

El Pla Créixer se puso en marcha en el municipio con el propósito de ampliar la red de parques y jardines, además de facilitar la construcción de vivienda de titularidad pública para alquiler asequible, y desde su creación, son varias las gestiones que se han hecho en ese sentido, que rondan los 3 millones de euros de inversión.

Destaca la compra de la antigua sede de la Schola Cantorum, que en la actualidad está siendo objeto de una reforma en el proyecto de rehabilitación y ampliación del ayuntamiento; la de la torre de Benissahat, totalmente reformada y convertida en espacio expositivo y centro de interpretación del Camí de l'Aigua; se han adquirido solares en las inmediaciones del CEIP Rosario Pérez; entre los barrios Toledo y Carbonaire; en la calle Poeta Llorente; al inicio del barranco de la Horteta y en el grupo la Unión.

Propiedades que han pasado de manos privadas a públicas por la compra del Ayuntamiento, a las que hay que sumar los nueve solares cedidos por la Sareb al municipio.