La vida vuelve a la zona cero del incendio de la Vall: una cabra montés aparece entre el paisaje calcinado

Una cabra montés caminando de nuevo entre un paisaje completamente negro. La esperanzadora imagen se ha producido este martes, 15 de septiembre, en el barranc d’Aigualit de la Vall d’Uixó, una de las zonas que quedaron totalmente calcinadas durante el gran incendio forestal que golpeó este verano uno de los pulmones de la provincia de Castellón.

La presencia del animal deja una de esas imágenes que adquieren un significado especial después de una catástrofe ambiental. Entre los restos quemados de la vegetación ha aparecido un ejemplar de cabra montés (Capra pyrenaica), probablemente un macho joven por la forma y el desarrollo que presentan sus cuernos. "Por las huellas que deja, es evidente que vive ahi porque bebe del agua de la Sequieta del Roig", confirma a este periódico Fernando Nebot, que es quien ha inmortalizado al animal.

En la Comunitat Valenciana y Castellón es habitual la subespecie Capra pyrenaica hispanica, presente en numerosas zonas montañosas del interior. Los machos adultos desarrollan cuernos mucho más grandes y curvados, por lo que las características de este ejemplar apuntan a que todavía sería relativamente joven.

Una de las zonas más castigadas por el fuego

La escena resulta especialmente llamativa por el lugar en el que se ha producido. El barranc d’Aigualit fue uno de los puntos críticos durante el incendio de la Vall d’Uixó y el paisaje todavía muestra con crudeza las consecuencias del fuego. Apenas mes y medio después, la silueta de la cabra entre la vegetación carbonizada ofrece una imagen simbólica: la vida vuelve a abrirse paso en la zona cero del incendio.

El fuego se declaró el 25 de julio y no pudo darse por estabilizado hasta el 31 de ese mismo mes, después de siete días de lucha contra las llamas. El balance final fue de 9.568 hectáreas quemadas en un perímetro de 89 kilómetros y obligó a evacuar, entre otros, a vecinos de Artana y Eslida.

Una parte importante del incendio afectó además al Parque Natural de la Serra d’Espadà. Alrededor de 4.100 hectáreas de las arrasadas pertenecían al espacio protegido, aproximadamente un 12% de su superficie total.

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Los primeros análisis realizados por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) reflejaron también la magnitud del daño. Aproximadamente un 40% de la superficie quemada correspondía a pinares, un 30% a matorral y un 10% a alcornoques. El organismo estimó de manera provisional que el fuego había alcanzado una severidad muy alta en alrededor del 16% del área afectada.