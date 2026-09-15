El pueblo de Castellón que te descubre este fin de semana cómo eran los aviones de hace más de 100 años

Uno de los modelos más emblemáticos de los primeros años de la aviación será uno de los grandes atractivos de un fin de semana que permitirá viajar a los orígenes de los vuelos sin salir de la provincia de Castellón. Entre las piezas vinculadas a la cita figuran un Bleriot XI de 1909 y un Bücker de 1930, dos modelos que remiten a las primeras décadas de la historia aeronáutica. Exposiciones, conferencias y actividades sobre el terreno convertirán a un municipio del interior en punto de encuentro para aficionados a los aviones, la historia y el patrimonio aeronáutico.

Se trata de Viver, en la comarca del Alto Palancia, que los próximos 18 y 19 de septiembre acogerá unas jornadas dedicadas a los inicios de la aviación en la Comunitat Valenciana, con una programación que permitirá conocer los primeros pasos de la aeronáutica en territorio valenciano, su evolución y algunos de sus protagonistas.

La programación combinará actividades divulgativas, una exposición, una exhibición de aeronaves históricas y un ciclo de conferencias, con la participación de especialistas y representantes vinculados al patrimonio y a la historia de la aviación.

Una exposición para viajar a los orígenes de la aviación

Las jornadas comenzarán el viernes 18 de septiembre, a las 18.00 horas, en la Casa de la Cultura de Viver, con el acto de inauguración. En él participarán autoridades, representantes institucionales, entidades colaboradoras, miembros del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio (SHYCEA), representantes de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana (FACV) e invitados.

A continuación, la actividad se trasladará al claustro del Espacio Cultural El Convento, donde tendrá lugar la inauguración de la exposición itinerante de la FACV «Valencia aprende a volar», que podrá visitarse hasta el 10 de octubre.

La muestra permitirá al público acercarse a los orígenes de la aviación y conocer algunos de los modelos y protagonistas que marcaron sus primeras décadas. El acto contará además con la intervención de Blas Vicente Marco, miembro del Consejo Asesor del SHYCEA.

Aeronaves históricas sobre el cielo de Viver

Uno de los platos fuertes llegará el sábado 19 de septiembre. A partir de las 10.00 horas, el Aeródromo Vicente Huerta de Viver acogerá una gran exhibición aérea con aeronaves históricas de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana.

Durante la exhibición, los propios pilotos serán los encargados de explicar al público la historia, las singularidades y las características técnicas de las aeronaves participantes, en una actividad pensada para acercar al visitante la evolución de la aviación de una forma directa y divulgativa.

Además, el Aeródromo TITAN realizará un sorteo de diversas maquetas entre los asistentes.

Cartel de las jornadas sobre aviación en Viver. / MEDITERRÁNEO

Programación de las jornadas sobre aviación en Viver. / MEDITERRÁNEO

La programación regresará por la tarde a la Casa de la Cultura de Viver, donde a las 18.00 horas comenzará el ciclo de conferencias. La primera será «La aviación y su evolución en los años 20 y 30», a cargo de David Gesalí, miembro del Consejo Asesor del SHYCEA y de ADAR.

A las 19.00 horas, Ángel Sánchez, responsable de Patrimonio Histórico de Airbus España y miembro del SHYCEA, ofrecerá la conferencia «Pioneras en la Aeronáutica Española».

La última intervención llegará a las 20.00 horas con «Pasado, presente y futuro del Aeródromo Vicente Huerta», a cargo de un representante de TITAN.

Las Jornadas sobre Aviación en Viver concluirán a las 21.00 horas con la clausura oficial, después de dos días en los que el municipio volverá a reforzar su relación con la divulgación del patrimonio aeronáutico y la historia de la aviación.

La relación de Viver con la aviación

La celebración de las Jornadas sobre Aviación refuerza también la vinculación de Viver con la divulgación de este patrimonio. El municipio dispone del Aeródromo Vicente Huerta, además de infraestructuras y experiencia en la organización de actividades relacionadas con el mundo aeronáutico.

Estos elementos han permitido consolidar progresivamente una cita que busca acercar la aviación tanto a especialistas y aficionados como al público que simplemente quiera descubrir una parte menos conocida de su historia.