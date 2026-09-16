L'Alcora se queda sin 'las guerreras K-pop': cancelan el espectáculo y devolverán las entradas

El espectáculo Golden K-pop, previsto para este próximo sábado en la Pista Jardín de l'Alcora, ha quedado cancelado. El Ayuntamiento y Ocultas Producciones han anunciado este miércoles la decisión a través de un comunicado conjunto en el que atribuyen la suspensión a "circunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad de la organización" y confirman la devolución íntegra del importe de las entradas.

Según explican, en las últimas semanas se han producido "circunstancias externas vinculadas al actual contexto audiovisual y del entretenimiento" que han afectado de manera significativa a la planificación y al desarrollo previsto del espectáculo. Esta situación, añaden, ha hecho inviable mantener las condiciones inicialmente planteadas, aunque el comunicado no concreta los motivos específicos que han llevado a cancelar la cita.

Sin problemas organizativos, según los promotores

El consistorio y la productora defienden que la cancelación es la decisión más adecuada para proteger los intereses del público, los artistas, los colaboradores y las demás partes implicadas. Ambas entidades señalan que han optado por esta medida con el objetivo de actuar con la máxima responsabilidad ante las circunstancias surgidas.

Asimismo, subrayan que la suspensión no obedece a ningún incumplimiento ni a problemas organizativos por parte del Ayuntamiento de l'Alcora o de Ocultas Producciones. En su comunicado insisten en que la decisión responde exclusivamente a los factores externos y sobrevenidos mencionados.

Comunicado sobre la cancelación del evento. / Mediterráneo

Devolución de las entradas

Las personas que hayan adquirido localidades recibirán el reembolso íntegro a través del mismo canal utilizado para realizar la compra, de acuerdo con el procedimiento establecido por la organización. El comunicado no detalla los plazos de devolución ni indica si será necesario realizar alguna gestión para recuperar el dinero.

El Ayuntamiento y la productora han lamentado las molestias que pueda ocasionar la cancelación y han agradecido la confianza del público y el apoyo de los profesionales, colaboradores y entidades participantes. Ambas partes han expresado, además, su deseo de reencontrarse con los asistentes en nuevos proyectos y propuestas culturales en l'Alcora.