Benicàssim pone fin a 25 años de espera: su ‘Sagrada Familia' ya tiene fecha de apertura

La larga historia de la iglesia de San Juan Pablo II de Benicàssim entra ya en su capítulo final. 25 años después de que las obras quedaran paralizadas, el templo que durante décadas ha formado parte del paisaje urbano como un edificio inacabado quedará listo para abrir al culto durante el próximo mes de octubre.

Será el desenlace de un proyecto cuya primera piedra se colocó en 1996, aunque la construcción arrancó posteriormente, y que quedó detenido en 2001. La imagen de aquella gran estructura sin terminar acabó convirtiendo al edificio en la particular Sagrada Familia de Benicàssim, como la bautizó este periódico. Un cuarto de siglo después de aquella paralización, y tras el desbloqueo del proyecto hace más de tres años, la obra afronta ya únicamente sus últimos remates y trabajos de puesta a punto.

El párroco local, Luis Oliver, explica que el calendario previsto permitirá que durante octubre se acometa la limpieza general del edificio y los últimos ajustes antes de su apertura definitiva. Aunque algunos operarios puedan regresar posteriormente para resolver pequeños remates, la previsión es que el templo quede ya plenamente operativo para el culto ordinario.

De una estructura paralizada a un templo terminado

La recuperación del proyecto ha requerido dos grandes fases de actuación y una inversión estimada inicialmente en torno a 1,6 millones de euros. La primera, presupuestada en unos 900.000 euros, permitió completar fundamentalmente el cerramiento exterior del edificio, con la fachada, cerámica, vidrieras exteriores, óculo y cruz.

La segunda y última fase, valorada inicialmente en unos 700.000 euros, ha transformado aquel gran espacio vacío en una iglesia plenamente funcional. En estos últimos meses se han ejecutado climatización, renovación de aire, sistemas contra incendios, instalación de placas solares en la cubierta, iluminación, falsos techos, revestimientos, pintura, pavimentos, carpinterías y cerrajería.

GALERÍA I Así luce el nuevo templo de Benicàssim culminado /

El interior incorpora además las nuevas vidrieras contemporáneas y el alabastro en la zona del presbiterio, concebidos para convertir la entrada de luz natural en uno de los elementos arquitectónicos protagonistas.

Quedarán algunas imágenes y piezas de orfebrería que no llegarán a tiempo para la apertura, pero que se incorporarán progresivamente durante el curso sin impedir el funcionamiento normal del templo.

Una reliquia de Juan Pablo II llegará desde Cracovia

La culminación de las obras tendrá además un elemento especialmente simbólico. A finales de septiembre, Oliver viajará personalmente hasta Cracovia para recoger una reliquia de San Juan Pablo II que quedará vinculada de manera permanente al altar del nuevo templo.

La entrega correrá a cargo de quien fue secretario personal del pontífice y posteriormente arzobispo de Cracovia. El párroco aprovechará el encuentro para trasladarle la historia de la iglesia benicense y pedir una bendición para la comunidad parroquial.

Un final respaldado por fieles e instituciones

La financiación ha sido una de las claves para recuperar un proyecto que durante décadas parecía condenado a permanecer inacabado. El Obispado ha asumido una parte fundamental de la inversión y la comunidad parroquial ha desarrollado sucesivas campañas de captación de fondos, desde Ladrillos de fe hasta Kilómetros de fe o la más reciente Asienta tu fe.

A este esfuerzo se han sumado empresas y administraciones. El balance económico definitivo todavía deberá cerrarse con el Obispado y la parroquia prevé afrontar un crédito para cubrir la parte restante de la actuación.

Durante una reciente visita a las obras, el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López, ya señaló que podía verse “el final del camino”. La alcaldesa, Susana Marqués, puso entonces en valor que el templo “se va a quedar para Benicàssim, es patrimonio para Benicàssim y para los benicenses”.

Después de 25 años inacabado, ese final está ya a la vista. Octubre será el mes en el que la particular ‘Sagrada Familia’ de Benicàssim deje definitivamente atrás su condición de obra pendiente para iniciar su vida plena como iglesia.