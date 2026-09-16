El domingo 27 de septiembre
Una emblemática concentración de motos vuelve a Castellón tras un año de parón
La concentración de Custom y Harley reunirá a aficionados de toda España en el paseo marítimo de Alcossebre con ruta, música en directo y tapas
El rugido de las Custom y Harley Davidson volverá al paseo marítimo de Alcossebre el domingo 27 de septiembre. Tras la suspensión de 2025 por causas ajenas a la organización, la concentración motera recupera su lugar en el calendario con su XXII edición y una novedad: concentrará su programación en una matinal de un solo día.
La cita, impulsada por Custom Maestrat Alcalà, reunirá a aficionados de toda España con una propuesta que combinará motos, música y solidaridad junto al mar. La organización confía en superar los 1.000 asistentes de ediciones anteriores y recuperar el ambiente de una de las convocatorias más veteranas del municipio.
Motores por una buena causa
El regreso mantendrá el carácter benéfico de la concentración. Todos los beneficios de esta Matinal Solidaria se destinarán íntegramente a la Unidad de Respiro de Alcalà de Xivert, una entidad que apoya el cuidado de personas enfermas y ofrece ayuda a sus familias.
Así, cada inscripción y consumición contribuirá a respaldar la labor de este recurso local. El colectivo motero renueva con esta iniciativa su compromiso con el tejido social del municipio y convierte el encuentro en una oportunidad para disfrutar de la afición a las motos y colaborar con una causa cercana.
Almuerzo, ruta y música junto al mar
La actividad arrancará a las 9.30 horas con un almuerzo de hermandad, que, según el programa, se ofrecerá durante toda la jornada. A las 11.00 horas, los participantes saldrán de ruta en moto por los parajes de la comarca, uno de los momentos centrales de la convocatoria.
La programación continuará a las 12.00 horas con un concierto en directo, al que seguirá un vermut con tapas a las 12.15 horas. La organización recuerda que las plazas son limitadas por el espacio disponible y que los interesados ya pueden reservar su participación a través de la web oficial de la entidad.
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