La cooperativa Sant Josep de Nules exhibirá tres toros cerriles por su centenario

El final de la temporada taurina de Nules se alargará este año una semana más de lo previsto. No séra por circunstancias sobrevenidas como las del año pasado, cuando la lluvia obligó a suspender varios días de actos taurinos de las fiestas patronales de la Soledat, que acabaron celebrándose en noviembre. En esta ocasión será con motivo de un aniversario, el de los 100 años de la Cooperativa Agrícola Sant Josep.

Tanto la Cooperativa como Caixa Rural Nules llevan desde el mes de enero organizando una amplia programación de actividades extraordinarias para conmemorar su centenario. Han celebrado actos de forma conjunta, pero también se han llevado a cabo propuestas de forma independiente, como sería el caso.

La Cooperativa ha adquirido tres toros, que se exhibirán entre los días 16 y 17 de octubre. El primero está previsto para el viernes 16, a las 18.30 horas. Será un ejemplar de Miura, la misma ganadería a la que pertenece el que se embolará por la noche, a las 23.00 horas. El tercero está programado para el sábado 17, a las 18.30 horas, de la ganadería Partido de Resina.

Para hacer posible estas exhibiciones, la entidad se ha coordinado con el Ayuntamiento, para que se permita mantener la instalación de los cadafales en la plaza Mayor una semana más de lo habitual.

Toro de Miura que se embolará el día 16 de octubre, patrocinado por la Cooperativa Agrícola Sant Josep. / MEDITERRÁNEO

El cartel de bous al carrer se complementa con una serie de actos vinculados con el mundo taurino, culturales, infantiles y musicales. Comenzarán el martes 13 de octubre, con un sorteo de 16 carros de la compra en las instalaciones del Charter de la avenida Senda Mitjana. El jueves, se inaugurará una exposición de fotografías y videográficas taurinas de J. J. Diago, titulada Un paseo por el campo bravo; y una muestra fotográfica de varios autores locales, José Esteban, Tomás Valls y Juan Antonio Mir. Podrán visitarse en la biblioteca municipal hasta el 17 de octubre.

A las 19.30 horas del mismo día, en el salón de actos de Caixa Rural Nules, tendrá lugar una conferencia de temática taurina con la colaboración del Ayuntamiento y el Club Taurino de la localidad.

El viernes, tras la exhibición del Miura, habrá un tardeo musical en la calle Marco Antonio Ortí, una actividad que se hará compatible con atracciones y actividades infantiles en el Local Multifuncional, donde habrá una cena popular a partir de las 21.00 horas. Por la noche, hay prevista una discomóvil con DJ de la localidad.

El sábado, además del toro vespertino, habrá tardeo, atracciones infaniles y cena popular de tombet de bou. Por la noche, una orquesta animará a alargar la noche, que se completará con sesiones de DJ hasta las 6.00 horas.

El domingo será el día más tranquilo de esta intensiva programación, con una tarde especial dedicada a la gente mayor, en la que habrá baile, bingo y sorteos, y un homenaje a la Mare de Déu de la Soledat, en la capilla. Durante este acto, según confirman desde la entidad, se entregará un relicario de Lignum Crucis, reproducción en plata dorada del que llevó originalmente la imagen de la patrona hasta el año 1936.