Onda acelera su apuesta por la vivienda joven con una obra de 1,45 millones en pleno casco histórico

Cuatro casas construidas en 1900 desaparecerán del casco histórico de Onda para dar paso a seis nuevas viviendas destinadas a jóvenes. El Ayuntamiento ha sacado a licitación por 1.452.000 euros las obras previstas en la calle Portal de Valencia, una actuación que contempla la demolición de los inmuebles actuales y la construcción de un nuevo edificio residencial. La actuación da un nuevo impulso al proyecto Viviendas Jóvenes con Compromiso, concebido para facilitar la emancipación juvenil y vincular el acceso a la vivienda con la participación y el compromiso con la sociedad ondense.

La cifra supone un incremento respecto a la previsión anunciada en abril de 2025, cuando el consistorio situó el coste de la actuación en cerca de 840.000 euros. El presupuesto actual es, por tanto, unos 612.000 euros superior, alrededor de un 73% más.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de octubre de 2026 a las 14.00 horas. El plazo de ejecución previsto es de 15 meses, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.

El proyecto se desarrollará sobre cuatro parcelas catastrales de uso residencial, con una superficie aproximada de 157 metros cuadrados, situadas dentro del casco histórico de Onda. Actualmente, el espacio está ocupado por cuatro edificaciones entre medianeras destinadas principalmente a vivienda unifamiliar.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha valorado este miércoles este "paso decisivo para convertir este proyecto en seis nuevas oportunidades para que nuestros jóvenes puedan construir su futuro en Onda”. “Queremos que puedan emanciparse, desarrollar aquí su proyecto de vida y, al mismo tiempo, devolver a su ciudad parte de esa oportunidad a través del compromiso social y el voluntariado”, ha añadido la primera edila.

Cuatro inmuebles construidos en 1900

Las construcciones cuentan, según Catastro, con superficies de 124, 129, 144 y 161 metros cuadrados, respectivamente, lo que suma un total de 558 metros cuadrados construidos. Algunas plantas combinan el uso residencial con espacios destinados a almacén.

Uno de los aspectos más singulares de la actuación es la antigüedad de los inmuebles, ya que todos ellos datan del año 1900 según los datos catastrales. El proyecto prevé su demolición completa para levantar en su lugar un edificio con seis viviendas.

El entorno en el que se ubicará la nueva promoción está caracterizado por una trama urbana en la que predominan las viviendas unifamiliares tradicionales, propias del centro histórico de Onda.

La actuación se desarrollará sobre cuatro parcelas de uso residencial ubicadas en el casco histórico, que actualmente albergan cuatro edificaciones que datan de 1900 y suman 558 metros cuadrados construidos. / MEDITERRÁNEO

Un proyecto pensado para facilitar la emancipación

La iniciativa fue anunciada en 2025 como un proyecto destinado a facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes ondenses y, al mismo tiempo, contribuir a la recuperación del casco histórico.

El proyecto parte de un modelo que va más allá del acceso a una vivienda. Las bases planteadas por el Ayuntamiento tendrán en cuenta criterios económicos y sociales, así como el grado de implicación comunitaria de los candidatos, con el objetivo de que los jóvenes beneficiarios puedan acceder a un alquiler reducido a cambio de su participación en acciones de voluntariado y colaboración ciudadana.

Así, Onda busca ofrecer una alternativa para facilitar la emancipación de los jóvenes y, paralelamente, fomentar su implicación activa en el municipio, generando un modelo en el que vivienda, arraigo y compromiso social vayan de la mano.

Con estas seis nuevas viviendas, el Ayuntamiento ampliará el parque residencial destinado a fines sociales y a jóvenes. A ellas se suman las viviendas que ya están operativas en las calles Tremedal y La Luz, dentro de la estrategia municipal para fomentar el arraigo, facilitar el acceso a la vivienda y recuperar espacios degradados del núcleo histórico.