Onda refuerza la limpieza de caminos ante el riesgo de lluvias intensas

El Ayuntamiento de Onda continúa reforzando los trabajos de limpieza, desbroce y mantenimiento de los caminos del término municipal tras una intensa campaña desarrollada durante los meses de verano. Las brigadas municipales han llevado a cabo decenas de actuaciones en caminos, travesías, parcelas y otros puntos del entorno rural, y los trabajos continúan durante el mes de septiembre con el objetivo de mantener estas vías en las mejores condiciones posibles.

Durante los últimos meses, los equipos han intervenido de manera progresiva en distintos puntos del término municipal, atendiendo las necesidades detectadas sobre el terreno y actuando sobre la vegetación, maleza y otros elementos que dificultan el adecuado mantenimiento de los caminos. Entre las zonas en las que se ha trabajado se encuentran el entorno de Beniparrell, Pedrissetes, Atalaya, Font de Lloscos, el Camí Vell de l'Alcora, Miralcamp, la Rasa de Cagaferral, el Camí de la Sènia de Gasset, el Camí de Betxí y Les Sureres, entre otras zonas.

El concejal de Vía Pública, Vicente Ramón, ha explicado: “El mantenimiento de los caminos es un trabajo constante durante todo el año para mejorar su estado y anticiparnos también a posibles episodios de lluvias”. En este sentido, ha añadido: “Durante todo el verano hemos seguido trabajando en numerosos puntos del término municipal y, una vez finalizada la temporada estival, las brigadas continúan sobre el terreno atendiendo las zonas que requieren una actuación”.

Mantenimiento continuado del término municipal

La planificación municipal ha permitido desarrollar actuaciones de forma continuada durante junio, julio y agosto, con trabajos en caminos y travesías distribuidos por diferentes zonas del término de Onda. Las tareas se han adaptado a las características y necesidades de cada emplazamiento, incluyendo labores de limpieza y desbroce, acondicionamiento de caminos y retirada de vegetación. Actualmente, los trabajos se concentran en el desbroce del Camí Fondo y, una vez finalizada esta actuación, las brigadas continuarán en el Camí de Betxí y Sant Francesc.

Además de facilitar el tránsito y conservar en mejores condiciones estos entornos, estas tareas cobran especial importancia en esta época del año por su vertiente preventiva, ante la posibilidad de episodios de precipitaciones intensas durante los próximos meses.

Prevención ante las lluvias

Precisamente, este mantenimiento se suma al dispositivo preventivo que el Ayuntamiento ha intensificado durante los últimos días ante la previsión de fuertes precipitaciones. Los equipos municipales han reforzado la limpieza de imbornales, barrancos de competencia municipal y puntos susceptibles de acumular agua, prestando especial atención a las zonas más vulnerables.

Los trabajos preventivos incluyen la retirada de residuos, hojas y otros elementos que puedan dificultar la correcta evacuación del agua a través de la red de drenaje, con el objetivo de favorecer su funcionamiento y reducir posibles incidencias en caso de lluvias intensas.

En el caso de los cauces cuya conservación no es de competencia municipal, el consistorio ha recordado que las tareas de limpieza y mantenimiento corresponden a la Confederación Hidrográfica del Júcar y que el Ayuntamiento ha solicitado de manera reiterada al organismo competente las actuaciones necesarias para garantizar su adecuado mantenimiento.