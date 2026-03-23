Orpesa triplica las incautaciones en ‘top manta’ y aumenta los atestados un 22%

La Policía Local de Orpesa intensifica su actividad y refuerza su presencia en el municipio, según refleja el balance del último año completo analizado, que confirma un refuerzo de la actividad policial respecto al ejercicio anterior.

Los datos muestran una evolución al alza en varios indicadores clave. El número de atestados pasa de 146 en 2024 a 188 en 2025, lo que supone un incremento del 22,34%, mientras que los accidentes también aumentan hasta los 198, frente a los 172 del año anterior, con una subida del 13,13%.

El volumen de actividad policial se traduce al mismo tiempo en 17.000 actuaciones atendidas y 3.645 denuncias administrativas, la mayoría relacionadas con infracciones de tráfico.

El dato más significativo del balance se sitúa en la intervención de productos de venta ambulante ilegal. La Policía Local incautó 36.191 artículos en 2025, frente a los 12.177 del año anterior, lo que supone un incremento del 66% y evidencia un refuerzo de los operativos en este ámbito.

Sustancias tóxicas

También destaca el aumento de las actuaciones relacionadas con sustancias tóxicas, que pasan de 56 a 108 intervenciones, con una subida del 48%, mientras que las incautaciones de armas descienden de 15 a 12, un 25% menos.

Más allá de la actividad sancionadora, el cuerpo mantiene una presencia activa en el día a día del municipio con 966 asistencias a personas, 543 intervenciones por molestias vecinales, 498 actuaciones con animales y 444 servicios vinculados a robos o hurtos, además de intervenciones por incendios, lluvias o viento.

Más agentes y presencia

El alcalde y responsable del área de Policía Local, Rafael Albert, vincula esta evolución al refuerzo de efectivos en la plantilla de efectivos. «Quiero trasladar a los vecinos un mensaje de tranquilidad y de confianza. La situación de nuestra Policía Local está mejorando de manera clara en los últimos meses. Hemos incrementado el número de agentes en la plantilla y eso se está traduciendo directamente en una mayor presencia policial en nuestras calles y en un aumento de los servicios que se prestan a la ciudadanía», señala el primer edil de la localidad costera.

Asimismo, según explica el munícipe, este refuerzo permite mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias y reforzar la prevención. «Este refuerzo nos permite mejorar la prevención, atender con mayor rapidez las incidencias y garantizar una mayor seguridad en todo el municipio».

Además, Albert asegura que el Ayuntamiento de Orpesa mantendrá esta línea de trabajo durante este año: «Las previsiones para este año son positivas. Vamos a continuar trabajando en la misma línea, reforzando recursos y mejorando la organización del servicio para seguir avanzando en seguridad, convivencia y calidad de vida en nuestro municipio».