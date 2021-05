La pandemia derivada del covid-19 está desencadenando grandes consecuencias emocionales. Con el objetivo de dar respuesta a esta situación y empoderar a las personas mayores en momentos de dificultad, la Fundación la Caixa ha lanzado el programa Vivir con Sentido en el que se prevé que participen más de 6.500 personas mayores.

Este proyecto pionero se enmarca en el área de Desarrollo Personal y Ciclo Vital del Programa de Personas Mayores de la Fundación la Caixa y ha sido concebido con una metodología que permite adaptar los diversos recursos y estrategias a los formatos on line y presencial a lo largo del año. Pueden participar todas aquellas personas apuntadas en las actividades impulsadas por la Fundación la Caixa en España. «En tiempos de una comunicación predominante a través de las pantallas, se ha hecho más patente la disparidad entre estar conectado y sentirse conectado. La pandemia nos ha enfrentado con las cuestiones fundamentales sobre nuestra humanidad y ha hecho que nos preguntemos por el sentido de la vida. Con este programa, queremos que las personas mayores recuperen el control de sus propias vidas, llenándolas de sentido», subraya Javier Yanguas, director científico del Programa de Personas Mayores de la Fundación la Caixa.

Nueve sesiones formativas

Durante las nueve sesiones formativas del programa se crea un espacio de reflexión donde se combinan desde lecturas de distintos pensadores como ejercicios de reflexión individuales y colectivos. Está dividido en cuatro bloques, donde se abordarán los siguientes aspectos: pérdidas (cómo afrontar el fallecimiento de nuestros seres queridos, pero también cómo gestionar las pérdidas simbólicas: por ejemplo, el tiempo irrecuperable); cuidados (la importancia de entender la vulnerabilidad, aprender a cuidar y a cuidarnos); soledad (ahondar en el afrontamiento de la soledad en la vejez y empoderarse para poder gestionarla) y el proyecto de vida (desarrollar recursos personales que ayuden a encontrar sentido y significado a la nueva situación, alineándonos con nuestros valores e intereses).

Coyuntura actual

El programa tiene como objetivo estratégico abordar los nuevos retos que se presentan en la vejez y la coyuntura actual ha puesto de relieve la importancia de los recursos personales para hacer frente al aislamiento y la soledad en cualquier contexto.

En junio del año pasado, la entidad impulsó una encuesta realizada a casi 3.000 personas mayores después de los meses de confinamiento, y arrojaba una situación complicada, que ha ido en aumento: un 80% de las personas entrevistadas reconocen tener miedo al futuro; un 70% de las personas entrevistadas cree que la calidad de vida de las generaciones futuras empeorará y un 52% de la muestra manifiesta soledad.