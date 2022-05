Castellón alberga un lugar muy especial en el que la creatividad es la gran protagonista. Ubicado en la costa benicense y a escasos metros del mar, Art On You, encabezado por Patricia Bonet, es un espacio colaborativo revolucionario en el que conviven diversas formas de arte, cultura y yoga. El centro tiene como finalidad proporcionar a los interesados un lugar en el que desarrollar y descubrir el don creativo que define a cada persona.

"Nos gusta pensar que el arte es inherente al ser humano, que el ser humano es artista por su propia naturaleza y que hacer de la vida un arte solo depende de uno mismo", explica Bonet. "Entendemos que tanto el arte, en sus diferentes lenguajes y manifestaciones, como el yoga, poseen el poder de animar a cada persona que lo experimenta a sentir de forma más plena, a liberar tensiones emocionales, percibir la realidad de forma más lúcida y a recrearse como ser completo", manifiesta.

Experta

Bajo este prisma, Patricia Bonet, artista plástica e instructora de yoga, ha creado Art On You, un espacio que pone a disposición del público para "conectar con uno mismo". Para ello desarrolla distintos talleres, ponencias, cursos y charlas, que abarcan ámbitos tan diversos como bellas artes, teatro, cocina, canto y expresión, yoga, escritura, danza, escucha y conexión, fotografía, artesanía, escritura china, autoconocimiento, etc.

En esta línea, Art On You ofrece la posibilidad de alquilar alguna de las salas del centro o el recinto completo, para exponer o desarrollar proyectos o propuestas creativas. Del mismo modo, ofrece la posibilidad de adquirir una base sólida de Hatayoga y pone a disposición de los interesados la posibilidad de participar en la elaboración de un magazine que, según expresa Patricia Bonet, "favorece las interacciones culturales y promueve la colaboración".

También para los peques

El propósito creativo de Art On You no se limita a los adultos, sino que se hace extensivo a los niños a través de iniciativas como el Verano Creativo Junior, que incluye talleres de teatro de improvisación, danza africana, reciclaje, kung fu para niños, percusión, yoga, pintura, fotografía, música y movimiento, caligrafía china, etc. Esta escuela está dirigida a niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años y se desarrollará del 1 de junio al 29 de julio.

Cabe señalar que, guiados por profesionales muy formados en cada una de las disciplinas y empleando el material adecuado, los talleres se llevan a cabo en Art On You-Discover, un espacio que aglutina tres Spaces y un lindo jardín para inspirarse. Art On You apuesta por la conexión de contenidos pedagógicos con todo tipo de valores, habilidades y actitudes, que permitan el desarrollo global del os niños y sus entornos. En este sentido, Bonet afirma: "Nos esforzamos muchísimo para que los talleres que desarrollamos sean especialmente divertidos para los niños y nuestra voluntad es que cada niño termine su estancia habiendo descubierto alguno de los dones creativos con los que han nacido, porque entendemos la necesidad de que vivan experiencia que enraícen y perduren en el tiempo, de forma que les permitirán vivir plenamente y contribuir a hacer de este planeta un mundo mejor". Más información en la web: www.artonyou-discover.com.