La Fundación la Caixa destinará un total de 445.680 euros a impulsar 20 nuevos proyectos de toda España seleccionados en la convocatoria que lleva por título Art for Change, que abre anualmente. Esta iniciativa ofrece ayudas a proyectos artísticos de disciplinas como las artes plásticas, la fotografía, el vídeo, la música, la literatura, el teatro, la danza y el circo, que fomentan el papel activo de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Este proyecto supone un impulso para el tejido cultural en el territorio español a través de estas ayudas a artistas y entidades culturales, además de fomentar las redes de comunicación entre ellos con los distintos encuentros que se organizan durante el año para compartir aprendizajes y experiencias.

En la convocatoria de 2022 se han presentado 168 propuestas de artistas y entidades culturales de toda España. En total, han sido seleccionados 20 proyectos que han superado una primera evaluación artística y en una segunda fase una evaluación técnico-social. Participarán en ellos más de 2.479 personas en situación de vulnerabilidad que tendrán la oportunidad de formar parte de un proceso de creación artística.

Objetivos del programa

Los 20 proyectos que han sido escogidos cumplen con los objetivos del programa: el fomento del desarrollo personal del participante mediante su implicación en el proceso creativo; la cohesión y la inclusión social a partir de la creación de espacios neutrales de relación, intercambio y convivencia, y la regeneración social de carácter comunitario a través de actividades que contribuyan al desarrollo de barrios o grupos sociales y a reforzar conceptos como la identidad y la autoconfianza.

Entre los seleccionados hay proyectos de disciplinas como el teatro, la danza, la música, las artes plásticas, la fotografía o el vídeo; y se enfocan a colectivos como personas racializadas, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores, personas con diversidad funcional o con problemas de salud, entre otros.

Propuestas desarrolladas en ediciones anteriores de Art for Change han traspasado el formato físico para unirse a la programación de CaixaForum+, la plataforma on line impulsada por la Fundación la Caixa, que ofrece un catálogo de propuestas culturales y de divulgación científica único en España. Es el caso de Mírame de nuevo, Els dies que no oblidarem, Sedimentos o Familia grande, entre otros títulos.