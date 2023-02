La societat està en constant evolució i Ruralnostra ha sabut adaptar-se a les noves tecnologies i les necessitats dels consumidors. Aquesta nova forma de fer banca marca la diferència, i es mostren com una Caixa Rural que porta 80 anys al costat de la gent, desenvolupant projectes per a les persones de la província de Castelló. Aquesta no és una entitat qualsevol. Ruralnostra és una banca propera i moderna que conserva en la seua identitat la solidesa dels valors fundacionals. Destaquen és pel tracte personal i respectuós que tenen amb els seus clients, atenent-los sempre amb un somriure.

En els temps que corren, pareix que un acte tan senzill com dir «bon dia» o «com està Paquita?» resulta extraordinari i molt d’agrair. Ha arribat un moment en el que les velocitats de la societat i la banca no han sigut parelles, i la modernitat del segle XXI ha provocat un oblit general de les bones costums, com la proximitat i el tracte de tu a tu. Aquesta manca d’humanitat ha originat el descontent generalitzat de la població, sobretot de les persones majors. En canvi, Ruralnostra s’ha posicionat com una entitat amb valors.

Projecte en expansió

És difícil no adonar-se de la magnitud i reconeixement que està adquirint Ruralnostra. La que en el seu moment va ser la Caixa Rural de Betxí, és avui en dia un projecte de tots, i en plena expansió, però amb una visió molt clara: retornar els valors cooperatius a la nostra província. L’aposta de la entitat per aquesta terra és ferma, i així ho demostren en el tracte personal del dia a dia i en el suport dels projectes propers, defensant una economia circular que ens fa guanyar qualitat de vida.

L’oficina més recent és Vila-real, que es va obrir en maig de 2022, i ha tingut molt bona acollida. El suport de les persones i les institucions, alhora que la positiva trajectòria de l’entitat, han animat a l’equip directiu a ampliar la zona d’activitat en dos pobles més: Nules i Segorbe. Ambdues inauguracions estan previstes per al proper mes de març i han creat expectatives molt altes.

Més enllà de lo econòmic

Fent anàlisi de la posició en la que es troba la població respecte a les entitats financeres, Ruralnostra s’ha adonat de que la societat està necessitada d’una banca ètica que oferisca un tracte respectuós, amb educació i transparència. Per això, aquesta caixa manté vives dues personalitats: per una banda, una gestió bancària caracteritzada pel tracte personal, i per l’oferiment de productes tradicionals que tothom coneix com plazo fijo, on l’inversor té garantit el seu capital i els seus interessos, i se sent més còmode.

D’altra banda es troba l’obra social, des de la qual suporten el desenvolupament de la gastronomia, cultura, esport i tradicions de la nostra província. En definitiva, Ruralnostra treballa i col·labora per que no es perda l’essència del que aquesta terra sempre ha sigut, i fomenta el desenvolupament dels valors que sempre ens han caracteritzat com a poble i com a societat.

Lluny del prototip de banca que ven productes tòxics, Ruralnostra ha sigut l’entitat que, en els moments mes difícils, no ha donat un pas enrere i ha ajudat a tots els seus clients a eixir endavant. Amb aquesta acció positiva, les persones i empreses que formen part de Ruralnostra han seguit construint els seus projectes i la entitat ha ajudat a mantindre viva la societat. No tot té perquè canviar, per això Ruralnostra segueix endavant potenciant una entitat ètica i amb valors per a fer possible que en els moments més difícils la societat seguisca en peu.