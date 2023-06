Ruralnostra va assistir dimarts passat al “Dinar de la Caçoleta” de l'Associació Ames de casa de Nules, una organització que agrupa més de 300 dones del municipi.

L’acte va comptar amb la presència del director de l’oficina de Ruralnostra a Nules, Alfredo Montoliu, que va dialogar amb les associades. Cal dir que tot el que es va servir va ser va ser elaborat per elles mateixes, des dels plats principals fins als deliciosos postres. En aquest dinar cada assistent prepara la famosa caçoleta d'arròs al forn. El menjar va ser un èxit i va demostrar el talent culinari de les dones de l’associació.

Acord de col·laboració

Ruralnostra i L'Associació ames de casa de Nules van arribar a un acord de col·laboració en el qual l'obra social subvencionarà les principals activitats de l'Associació. Cal destacar la gran faena realitzada per la seua Junta Directiva, arribant a preparar dolços casolans per a les més de 250 assistents integrants totes elles de l'Associació. Ruralnostra va aprofitar per a aportar un bon nombre d'obsequis per a l'esperat sorteig de regals.