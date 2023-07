Els avis són un referent del nostre present i passat. Per això es mereixen tindre també un dia en el calendari, com va ser el passat dimecres 26 de juliol, que ens recorda tota la seua labor i els seus imprescindibles consells. L’Església celebra també eixe dia el santoral de Santa Ana i Sant Joaquim, que van ser els avis de Jesús de Natzaret i pares de María. D’aquí ve que gran part de Europa compartisca en aquesta efemèride també la celebració del dia dels Avis. A més, sirva aquesta jornada també per a reivindicar el paper que realitzen els majors en la societat en general.

Els avis son unes figures essencials en la família per el vincle especial que estableixen amb els nets. Són importants per al creixement i l’educació més enllà dels pares. Els avis tenen la funció de ser transmissors de la història i la cultura familiar, la qual cosa resulta gratificant per als nets i contribueix a conformar la seua identitat personal i familiar.

Arrels

En resum, transmeten el patrimoni familiar perquè són els qui, per experiència, transmeten les arrels de la família i per tant els que hui ens han fet ser com som, una província treballadora amb capacitat d’investigació i per això líders en alguns dels sectors del nostre país.

Des de Ruralnostra es valora i respeta als nostres majors perque creiem i fomentem els valors transmesos pels nostres avantpassats i que tant signifiquen i que ens defineixen com a poble i com a societat.

Ruralnostra, des dels seus valors, ofereix un servici de lleialtat i respecte cap a les persones majors, on tant desde les seues oficines com el personal els atenen amb el màxim afecte.