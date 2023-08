Amb l’estiu arriba el moment de donar vida als pobles del nostre territori. Amb la idea de revitalitzar el patrimoni agroecològic de Betxí i aprendre com recuperar les varietats tradicionals de cultiu del poble, des de l’Associació Connecta Natura es va organitzar el passat dimarts 25 de juliol a l’Àgora de Ruralnostra, un taller per aprendre a empeltar varietats fruitals tradicionals.

Aquesta activitat s’emmarca dins del projecte Activem Betxí finançat per la Fundació Novessendes, l’Ajuntament de Betxí i amb la col·laboració de Ruralnostra. Paral·lelament, també es van dur a terme activitats d’educació ambiental per a els més petits, que van aprendre com diferenciar les fulles dels diversos arbres fruitals.

La jornada va permetre a totes les persones assistents reflexionar sobre la importància de recuperar les varietats tradicionals de cultiu, patrimoni històric i cultural del poble, així com aprendre sobre les bases tècniques per a fer un empelt amb èxit i van poder practicar amb les seues pròpies mans com fer un empelt.

UN NOU TALLER

Per la seua banda, el passat dijous 3 d’agost a l’Àgora de Ruralnostra es va dur a terme una altra jornada dedicada a les varietats tradicionals d’hortícoles, amb un taller d’extracció de llavors i activitats per a xiquets vinculades amb l’educació ambiental. A més a més, l’ONGD Pankara Ecoglobal i Connecta Natura van organitzar una trobada per a l’intercanvi de varietats tradicionals d’hortícoles de tardor i hivern i, per descomptat, el III Concurs de tomaques de varietats tradicionals Betxí amb tomaca.

ESPAI DE TROBADA

Aquestes activitats que volen ser també un espai de trobada entre persones de tot el territori que tinguen interés per l’agroecologia, la recuperació de les varietats tradicionals i també, de tota la cultura llauradora associada a modes de viure que s’han perdut.

Per tot allò, una entitat com Ruralnostra, que sempre demostra el seu compromís amb les tradicions i la cultura de la província, ha impulsat i donat suport a aquestes activitats, que van ser una oportunitat per a moltes persones per a gaudir de l’agricultura tradicional que existeix a Castelló.