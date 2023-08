L'estiu és temps de tranquil·litat, de viatges i oci; és temps d'estar més relaxats, distesos, fent concessions especials a la nostra habitual rutina diària. Ruralnostra, que sempre demostra el seu compromís amb les tradicions, hui ens convida a reprendre una bonica costum que no hauríem de deixar que es perdera.

Encara avui, quan comença a fosquejar i les temperatures donen una mica de treva, alguns veïns dels pobles de la província tenen un costum propi d'una generació que es resisteix al fet que es perda: traure la cadira a la porta del carrer i eixir a prendre la fresca.

Eixir a la fresca, banyar el carrer amb les regadores per a refrescar i després col·locar-se on la brisa es deixa portar entre les cantonades. Traure la cadira per a parlar de les faenes del dia, conversar o comptar xafarderies. Era l'ocasió perfecta per a compartir alguns postres especials, com aqueixa tallada de meló o meló d'Alger; era el moment per a tirar una partida de cartes o fer rogle per a veure junts la televisió, sentir la ràdio o tirar una partida al dominó.

Les tradicions

Prendre la fresca crea uns grans vincles entre els veïns, arribant a considerar-se part de la família, per això en quasi tos els pobles es coneixen com 'el tio' i 'la tia'. Estirem les hores gaudint del respir que la climatologia ens ofereix en posar-se el sol. Per als més xicotets és una sort disposar d'unes hores més de jocs i és l'ocasió perfecta perquè els majors expressen les seues experiències i els xicotets les aprenguen. Així, els serveix de transmissió dels valors que abans formaven part de les nostres vides.

És trist el fet que s'estiga perdent una tradició tan bonica com aquesta, que ens permetia gaudir de la proximitat dels nostres, degustar de la frescor nocturna i d'un poble en quasi complet silenci. Només el temps dirà si aquesta tradició quedarà com una anècdota que contar als nostres fills i nets, de com els nostres avis gaudien d'alguns plaers tan senzills com aquests, i que quasi ja hem relegat al baül dels records.

Des de Ruralnostra ens conviden a aprofitar del bon temps de les nits de l'estiu per a gaudir d'aquesta tradiciò i poder inculcar-la als mes xicotets de la casa