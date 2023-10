EFI, Electronics For Imaging, Inc. ha mejorado sus instalaciones de Almassora hasta convertirlas en un centro de primer nivel de impresión digital para los sectores de packaging, rotulación, PLV y otros adyacentes. Desde que EFI adquirió la empresa en 2012 no ha dejado de invertir en transferir el know-how de impresión inkjet industrial a nuevos sectores y, en particular, a la industria de cajas de cartón, señalética y expositores.

La tecnología de impresión digital single-pass desarrollada originalmente en Castellón ha sido fundamental para la creación de la exitosa familia Nozomi de soluciones de impresión de cartón ondulado y displays. La gama Nozomi ha posicionado a EFI como el líder mundial en el mercado de la impresión digital directa sobre cartón. Esta tecnología de impresión se ha aplicado con éxito en otros sectores como el textil o los materiales de construcción. Todo ello prueba el compromiso de EFI durante más de 20 años en la transformación de procesos analógicos a digitales en aquellos mercados en los que la imagen es una parte esencial del producto. «EFI se ha enfocado en el sector de envases y embalajes y transformado completamente el centro de I+D y la planta de fabricación de Castellón», afirma Evandro Matteucci, vicepresidente y director general de EFI para packaging y materiales de construcción. «Esto incluye la optimización de nuestras operaciones con el fin de reforzar la innovación continúa basada en nuestro expertise. Nuestra tecnología single-pass es ideal para el mercado del embalaje y representa una gran oportunidad de crecimiento a medida que la adopción de la tecnología digital se acelera», afirma el directivo. Como ejemplo de la oportunidad de mercado, cada año se imprimen más de 250.000 millones de metros cuadrados de cartón ondulado en todo el mundo y un porcentaje sustancial de este volumen puede imprimirse digitalmente con una flexibilidad única, con mayor sostenibilidad y con un extra de rentabilidad. «La impresión digital industrial permite a los fabricantes de cajas de cartón ofrecer alta calidad gráfica y servir pedidos bajo demanda a la vez que se minimizan los residuos. Como consecuencia, se mejora la respuesta al mercado y la atención a las necesidades del comercio y de las marcas. Estamos muy satisfechos con esta transformación de nuestra sede que se ha convertido en un centro neurálgico de innovación para todo EFI y felicito al equipo humano de Castellón que lo ha hecho posible», afirma Matteucci . Para el responsable de la firma, los éxitos logrados, especialmente con respecto a las impresoras Nozomi, son una prueba fehaciente de que la tecnología de impresión digital de single-pass es la que permitirá a EFI expandirse a nuevos segmentos de mercado como, por ejemplo, la estuchería o los envases metálicos. De hecho, la tecnología de impresión inkjet de alta productividad ha elevado ya a EFI a un nivel superior dentro el mercado de rotulación, expositores y material PLV. Acerca de la compañía EFI es una empresa tecnológica que lidera la transformación mundial de la imagen analógica a la digital. Impulsa el crecimiento de sus negocios con una cartera de productos, soluciones, servicios y asistencia para la fabricación de rótulos, envases, textiles, azulejos, materiales de construcción, impresión comercial y documentos personalizados con una amplia gama de impresoras, tintas, software DFE y de flujo de impresión. Para obtener más información sobre sus productos y soluciones, incluida su gama de impresoras industriales single-pass, visite www.efi.com.