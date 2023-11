Coger un ascensor, estar en la oficina, pasear por la calle, conducir por la carretera… La Seguridad Industrial juega un papel fundamental en estas acciones tan cotidianas, garantizando que las podamos realizar sin sufrir accidentes. A pesar de su gran valor, todavía es una gran desconocida.

Por su propia nomenclatura, el concepto de Seguridad Industrial genera confusión y puede llevar a pensar que se refiere únicamente a entornos industriales, pero nada más lejos de la realidad.

¿Qué es la Seguridad Industrial?

¿Qué es entonces la Seguridad Industrial? Son todas aquellas disposiciones normativas que se encargan de prevenir y limitar los riesgos, así como de proteger contra accidentes capaces de producir perjuicios a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización y funcionamiento de ciertas instalaciones y equipos, mediante actuaciones que afectan a su diseño, instalación, mantenimiento, inspección, control y uso de las mismas.

En definitiva, garantiza nuestro bienestar social y protege, directa y eficazmente, la vida cotidiana de todas las personas. A diario utilizamos instalaciones, como ascensores o aparatos eléctricos, y visitamos establecimientos o espacios públicos, como colegios, cafeterías, oficinas, calles, etc., que cumplen con la normativa de seguridad industrial.

Con todo, no es exagerado afirmar que se trata de una actividad de elevado valor añadido para la sociedad en general y para el administrado, en particular. Con el objetivo de difundir la importancia de la Seguridad Industrial, la Generalitat creó hace seis años el Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial.

Campaña de concienciación

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, como miembro del Consell Valencià de la Seguretat Industrial desde su creación en el año 2018 sigue, ya desde hace 6 años, realizando acciones de concienciación.

Con el fin de trasladar a la sociedad la importancia del cumplimiento de la normativa en Seguridad Industrial, que se aplica tanto en el ámbito industrial como doméstico, se ha impulsado una campaña publicitaria en autobuses urbanos con el mensaje “La seguretat industrial és com l’aire, no es veu pero está per tot arreu”.

También se ha querido difundir, entre los estudiantes y futura generación de profesionales, la importancia del cumplimiento de la Seguridad Industrial, organizando jornadas en seis universidades de las tres provincias: Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Alicante, Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoy y Campus de Valencia, Universidad de Valencia y Universidad Jaime I de Castellón.

En estas jornadas, realizadas junto al Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de la Comunitat Valenciana, se ha contado con el apoyo institucional de la GVA y también con representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Se ha incidido en esta campaña sobre la concienciación del empresario en el cumplimiento de los Reglamentos de la Seguridad Industrial en sus instalaciones, desde el punto de vista del diseño, instalación y mantenimiento de las mismas. Para ello, se han realizado jornadas divulgativas en Entidades de Gestión y Modernización de Polígonos Industriales de la provincia de Castellón.

Sí-Check, la herramienta digital

En todas las jornadas realizadas se ha explicado el funcionamiento del portal de industria de la página web de la GVA, y toda la información que se puede obtener, así como todos los trámites que a través de él se pueden realizar.

También se ha recordado el uso de la herramienta SICHECK como aliado del empresario para tener un autodiagnóstico del estado de sus instalaciones, a nivel documental de legalización, como un calendario de mantenimiento de las mismas.

Se ha hecho hincapié en la importancia de la figura del Responsable de la Seguridad Industrial en la empresa. Cabe resaltar también que este año se ha comenzado a impartir la primera edición del Máster Universitario en Seguridad Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia.

Con las acciones realizadas se ha conseguido llegar a un amplio abanico de público, generalista con la campaña publicitaria en autobuses urbanos, y especializado con las Jornadas dirigidas tanto a estudiantes como empresarios.

Desde el COIICV se trabaja a diario para la formación continua de sus colegiados con el objetivo de seguir siendo una profesión garante de la Seguridad Industrial.