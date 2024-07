Ruralnostra fa història amb els seus resultats

Des dels seus inicis, Ruralnostra ha destacat pel seu compromís amb l’excel·lencia i la satisfacció dels seus clients. Els resultats econòmics obtinguts en el primer semestre de 2024, amb un benefici (després d’impostos) de més de 1,4 milions d’euros, consoliden el model de serveis financers de proximitat que l’entitat ha impulsat.

La confiança depositada en Ruralnostra ha fet posible consolidar la xarxa d’oficines obertes, cada vegada més prop dels clients, per a proporcionar-los un millor servici. A la històrica oficina central de Betxí s’han sumat cinc oficines més, amb l’apertura de l’oficina de Castelló i la d’Alcalà de Xivert-Alcossebre (en 2015), l’oficina de Vila-real (sis anys després) i la inauguració de les oficines de Segorbe i Nules (en 2023), segons el pla estratègic de Ruralnostra.

Amb aquestes accions ha aconseguit una posició de fortalesa, situant el ràtio de solvéncia en un 20,24%, un nivell de liquiditat del 545,92%, un ràtio d’eficiència del 56,46%, un ROE del 18,90%, a més d’un ràtio de cobertura específica comptable del 40,10% i un ràtio de mora del 2,57%.

Visió de futur

Sota el paraigües del Grup Caixa Rural i mantenint la seua independència, Ruralnostra continua sent un referent de confiança i estabilitat després de més de 80 anys. La seua visió de futur s’enfoca a la contribuició al creixement equilibrat, la innovació i el desenvolupament sostenible, comprometent-se a utilitzar els seus recursos financers i l’Obra Social per a impulsar el progrés de la província, demostrant així el seu compromís amb les persones i el territori.

En Ruralnostra, «la tranquilitat i seguretat dels nostres clients són la nostra prioritat», afirmen. L’entitar s’enorgulleix d’oferir productes i serveis financers dissenyats per a satisfer les necessitats i ajudar-los a aconseguir les seues metes financeres. El seu compromís amb la transparència, l’etica i l’excel·lencia ha permés a l’entitat construir relacions sòlides i duradores amb cadascun dels clients. Ruralnostra vol agrair a tots els seus clients la seua confiança i lleialtat al llarg d’aquests anys: «El seu suport ha sigut clau per al nostre èxit i ens impulsa a continuar treballant amb passió i dedicació per a oferir-los sempre el millor».