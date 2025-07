The Macallan y Mario Sandoval presentan en Coque el menú maridaje más exclusivo de España

The Macallan y Mario Sandoval presentan en Coque la segunda edición de su colaboración más íntima y personal. Un menú que consta de 17 pases en el que cada plato está inspirado en The Macallan Estate, la finca y destilería en la que maduran los whiskies más exclusivos y únicos del mundo. Este menú es el resultado de una colaboración que lleva ya dos años y que se va consolidando como una apuesta de The Macallan por la alta gastronomía y refuerza su presencia local para poner en valor la labor de los grandes chefs de nuestro país, su forma de hacer, su pasión y su búsqueda de la excelencia y la calidad.

El Menú maridaje estará disponible en Coque desde el día 15 de julio de 2025 a un precio de 1.800€ por persona

En el mes de mayo Mario viajó a Escocia y más concretamente, a la destilería de The Macallan, en busca de la inspiración para la evolución y creación de su nuevo menú maridaje The Macallan 2025. Un viaje iniciático en el que sumergirse en las interioridades de la destilería, desde los campos de cebada, las laderas del río Spey, fuente del agua que desde hace dos siglos se utiliza para la elaboración de los whiskies, hasta la sala de barricas donde duermen los preciados whiskies de The Macallan.

Una colaboración con visión de futuro

Mario y The Macallan llevan dos años trabajando juntos para desarrollar ideas y proyectos de valor que contribuyan a ofrecer a los amantes de los whiskies de The Macallan una experiencia fuera de lo convencional y arraigada en la tradición, el saber hacer, mimo por el detalle y vanguardia que caracteriza a ambas casas. Para Mario Sandoval “esta colaboración es muy especial por muchos motivos. Fundamentalmente porque Coque y The Macallan comparten valores que nos hacen sentir cómodos y confiados en este viaje. La calidad, el legado y la Maestría son parte del ADN de nuestras dos maneras de entender el universo gastronómico y la experiencia del consumidor. En el caso de The Macallan su forma única y personal de crear whiskies y en la nuestra, enamorar a nuestros clientes a través de un viaje sensorial único. A ambas marcas nos une la pasión por lo que hacemos, por el cuidado minucioso en nuestros procesos, la búsqueda de la excelencia, la obsesión por trabajar con los mejores ingredientes, la innovación constante sin olvidarnos de lo arraigado de nuestra tradición y nuestra herencia”.

Estos whiskies han sido seleccionados para maridar a la perfección con platos tan sugerentes como el helado de ajoblanco con almendra tierna y vinagre de piñón / Redacción

El Menú The Macallan por Mario Sandoval

La propuesta de este año está inspirada en el viaje, en el descubrimiento, en la maestría de cómo hacer las cosas de una manera diferente. Un menú de 17 pases en el que cada whisky que acompaña a cada plato ha sido minuciosamente elegido por el equipo de The Macallan y de Coque para crear una experiencia gastronómica que trasciende a la mesa y va más allá de la propia gastronomía. Es un menú que transporta al comensal a un viaje a las tierras altas de Escocia y a la ladera del río Spey.

Un menú inspirado en un viaje, en emociones, en sensaciones y en el alma que hay detrás de The Macallan y su forma única de envejecer los mejores whiskies de malta del mundo.

Este viaje iniciático comienza en la sala de The Macallan, en el corazón de Coque, donde se introduce al comensal a un viaje al alma de la destilería, de ahí, se degusta el segundo pase en la bodega y de esta a la sacristía y ya por último, antes de pasar al comedor, Mario conduce a los asistentes a la codina donde con un último aperitivo, se prepara al comensal para deleitarse con una propuesta gastronómica única donde los whiskies de The Macallan adquieren todos sus matices, notas y complejidad de la mano de la propuesta gastronómica creada por Mario.

Una selección única de whiskies en perfecta armonía con un menú único.

En el maridaje se han seleccionado algunos de los whiskies más personales y únicos de The Macallan como, The Macallan a Night on Earth The Journey, The Macallan Amber Meadow, The Macallan Rare Cask 2024, The Macallan 18 years Double Cask, The Macallan 25 years Sherry Oak, The Macallan 30 Years Double Cask y The Macallan M Decanter 2019.

Estos whiskies han sido seleccionados para maridar a la perfección con platos tan sugerentes como el helado de ajoblanco con almendra tierna y vinagre de piñón, cristal de maíz y sésamo negro con miso de garbanzo, aguacate y lascas de foie, geleé de caña de jamón ibérico de bellota 5 jotas, tuétano de jamón ibérico madurado con caviar Osetra y erizo de mar, Chanfaina de duelos y quebrantos sobre pan ácimo uva Pedro Ximenez, crujiente, líquida y acidulada, quisquilla de Motril ahumada, sopa de maíz tostado con ají huevas de trucha, shots de curry verde y granizado de sopa de cangrejo o cochinillo lechón jugoso y su piel crujiente….

Se podrá reservar a través de la web de Coque: www.restaurantecoque.com/themacallan