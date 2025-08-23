La Fundación 'la Caixa', por un envejecimiento con sentido

Con más de un siglo de trayectoria, el programa Personas Mayores de la Fundación ‘la Caixa’ da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional. Desde el desarrollo personal hasta la mejora de la salud física o las competencias digitales, la fundación ha impulsado este curso más de 840 actividades en los 35 centros conveniados con las administraciones de la Comunitat Valenciana, y en ellas, han participado más de 12.000 mayores.

El objetivo es promover la participación activa de los mayores, poner en valor su rol en la sociedad y contribuir a su empoderamiento para que disfruten de una vida con propósito y sentido, a través de cinco líneas de acción.

El mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad incluye los talleres En forma, Bienestar en el vestir, Alimenta tu bienestar, Entrena, Actívate o – Dolor + Vida, destinados a impulsar la salud física, el bienestar y la prevención, estimular de forma integral las áreas sensorial, motora y cognitiva, a fin de que las personas mayores sigan estando activas y teniendo hábitos de vida saludables, y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Por lo que respecta al fomento del desarrollo personal, las actividades Vivir bien, sentirse mejor; Buen trato, cuestión de dignidad y de derecho, o Vivir con sentido, que incentivan la capacidad de crecimiento, la reflexión y el empoderamiento para llevar la vida que quieran conforme a sus valores.

En el ámbito de la mejora de las competencias digitales, el objetivo es facilitar las herramientas y recursos para que los mayores puedan desenvolverse en este nuevo escenario digital y que se sientan partícipes, a través de propuestas como Comunícate en la red, Haz trámites por internet o Prepara tu salida o desplazamiento.

En el área de participación social y comunitaria se realizan acciones solidarias en las que los mayores se pueden implicar compartiendo su experiencia o ayudando a la integración social de los colectivos más vulnerables.

Finalmente, para impulsar la creatividad y reflexión se realizan talleres e iniciativas como Escritura poética, Escritura creativa, Escritura e interpretación periodística o Creación de podcast, orientados a fomentar la imaginación, a favorecer la búsqueda de la sensibilidad y la toma de conciencia de habilidades personales, para dotar de sentido la realidad de la persona.

Como novedad, para este próximo curso la Fundación ‘la Caixa’ impulsará el taller Edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo, que pretende dotar de herramientas para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo y ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario, a través del voluntariado. Entre las acciones comunitarias adquieren especial relevancia las intergeneracionales.

«Todas las actividades tienen como objetivo que los mayores adquieran nuevos conocimientos, reconozcan sus habilidades y descubran otras nuevas para potenciarlas. Para lograrlo, desarrollamos contenidos innovadores que promueven la salud, las relaciones, el bienestar, el desarrollo personal y una vida plena, además de fomentar la participación social», destaca el director del programa de Personas Mayores, David Velasco.

Autoformación on line

Para llegar de una forma inclusiva a todos y disminuir así la brecha digital, la Fundación ‘la Caixa’ desarrolla talleres virtuales. Desde su inicio, más de 10.000 personas mayores de toda España se han inscrito, ya sea con el ordenador en casa o en las aulas informáticas de los centros. Los cursos de autoformación abordan temas como la alimentación saludable, el ejercicio, las rutinas para el bienestar o el uso de las aplicaciones tecnológicas.

Minitalleres Aula abierta

El programa lleva a cabo también los minitalleres Aula abierta, con formaciones específicas dirigidas a los mayores voluntarios que dan apoyo en el Aula abierta. Ofrecen los conocimientos y recursos necesarios para acompañar a las personas que asisten a estos espacios y enseñarles a usar aplicaciones digitales y a realizar las gestiones más habituales a través de internet.