Óptica San Blas cuida de la salud visual y auditiva
El establecimiento abre sus puertas en horario ininterrumpido los miércoles y viernes
Conscientes de las nuevas rutinas y de lo complicado que a veces resulta encontrar un hueco, Óptica San Blas ha decidido dar un paso más en su atención. En base a esta premisa, dos días a la semana (miércoles y viernes), abrirá sus puertas en horario intensivo, de 9.30 a 17.30 horas, para que quienes trabajan en jornada partida puedan acudir al establecimiento sin preocuparse de los cierres a mediodía.
El resto de la semana (lunes, martes y jueves), mantiene su horario habitual, de 9.30-13.30 y de 17.00-20.00, y los sábados, de 9.30 a 13.30, para continuar atendiendo con la misma cercanía de siempre, una cualidad que ha convertido a Óptica San Blas (ubicada en la calle San Blas, 20) en un referente y en la óptica de confianza de numerosas familias, desde hace más de cuadro décadas.
Trayectoria
Este establecimiento lleva más de 40 años cuidando de la salud visual y auditiva en Castellón. Fue fundado por Rafael Llorens, jubilado ya hace un par de años, y ahora es su hija Elisa Llorens, óptica-optometrista y audióloga protésica, quien junto a su compañero Alfonso Plaza, óptico-optometrista dirige la empresa.
La trayectoria de la óptica ha estado marcada por su carácter familar y su capacidad para daptarse siempre a los nuevos tiempos, combinando experiencia y trato cercano con la tecnología más avanzada, tanto en el ámbito de la óptica y optometría, como en audiología.
Prioridad
La prioridad de Óptica San Blas es brindar una atención personalizada, buscando siempre la mejor solución para que cada persona encuentre la opción que se ajuste a sus necesidades visuales o auditivas. «Entendemos que cada paciente es único, por eso trabajamos con cercanía y transparencia, construyendo confianza a través de soluciones reales que mejoren su calidad de vida», señala Elisa Llorens.
Su filosofía empresarial se basa en trabajar productos de calidad y la tecnología más avanzada. A diferencia de las grandes cadenas, se mantiene como centro independiente, una cualidad que le otorga una ventaja competitiva: la libertad de elegir siempre lo más adecuado para cada persona, sin imposiciones comerciales.
Gabinete audiológico propio
Además, Óptica San Blas cuenta con un gabinete audiológico propio, equipado con una cabina insonorizada de última generación, para la realización de audiometrías, lo que le permite proporcionar un servicio completo tanto en el cuidado de la visión como en la salud auditiva.
