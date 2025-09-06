Más de 3.500 niños reciben apoyo socio-educativo a través del programa CaixaProinfancia

Coincidiendo con el inicio del curso, la Fundación ‘la Caixa’ refuerza un año más su compromiso con la infancia en situación de vulnerabilidad a través del programa CaixaProinfancia, que ofrece refuerzo educativo, actividades de ocio, atención psicológica, talleres familiares y ayudas básicas a miles de familias en todo el país.

Este curso, CaixaProinfancia acompañará a más de 3.500 niños, niñas y adolescentes de cerca de 2.400 familias en situación de vulnerabilidad en la Comunitat Valenciana, ofreciéndoles un apoyo continuado en su desarrollo educativo y personal.

En el conjunto de España, el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socio-educativo durante todo el curso escolar, para que la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones.

Servicios

Para ello, CaixaProinfancia ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

«Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. Nuestro compromiso es que todas y todos puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa», aseguró el director del programa, Albert Rodríguez.

El acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país, en colaboración con distintos centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

En este contexto y con motivo de la vuelta al cole, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas --Infantil, Primaria y Secundaria—, con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad.

Romper el ciclo

En España, uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaProinfancia trabaja desde hace 17 años con el objetivo fundamental de romper el círculo de la pobreza heredada, y promover el desarrollo integral tanto de la infancia como de la adolescencia en contextos desfavorecidos.

El programa de Fundación ‘la Caixa’ pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan. Todo ello, con un objetivo común: fomentar la igualdad de oportunidades entre quienes parten de una situación más vulnerable.