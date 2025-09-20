La Fundación ‘la Caixa’ promueve la autonomía

La Fundación ‘la Caixa’ mantiene su compromiso con el presente y el futuro de las personas así como su colaboración en aquellos programas sociales con mayor impacto transformador.

Un ejemplo de ello es su participación en el programa Siendo capaces: promoción de la autonomía que impulsa la asociación Colectivo-Unión de Integración al Discapacitado ACUDIM, y a través del cual se pretende mejorar el autocuidado, la gestión económica y la salud de personas con discapacidad. La entidad ha colaborado en esta iniciativa, de la que se han beneficiado 180 usuarios, con una aportación de 10.000 euros.

Cabe señalar que el programa lo componen hasta seis talleres de diferentes temáticas y que tienen como objetivo que los participantes mantengan una vida activa, adquieran conocimientos sobre la gestión de su propia economía, aprendan a cocinar, mejoren su estimulación cognitiva y trabajen la autoestima.

Personal cualificado

Todas las actividades cuentan con profesionales cualificados, siempre son grupos inclusivos y los usuarios son de diferentes localidades como Vila-real, Almassora, Borriana, Nules, Alqueries y Castelló, entre otras.

Desde la asociación explican que cada uno de estos talleres están pensados para mejorar cada una de las facetas del día a día y, con ello, mejorar la calidad de vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

De esta manera, los usuarios adquieren las herramientas necesarias para sentirse mejor con ellos mismos y el mundo que les rodea. Cabe señalar que ACUDIM realiza los talleres y actividades en su sede de Vila-real, ubicada en la calle Calvario, 118, bajo 1.

La asociación ACUDIM nació por la necesidad social de integrar a las personas con distintas discapacidades en su entorno social, laboral, educativo y familiar. En estos momentos, la asociación cuenta con 219 socios y, además de los proyectos, impulsan campañas de sensibilización y mentalización de las barreras arquitectónicas y sociales que rodean el entorno.

A través de esta iniciativa, la Fundación ‘la Caixa’ sigue promoviendo iniciativas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad para impulsar la inclusión social y la igualdad de oportunidades que, en esta ocasión, se han materializado con la colaboración con ACUDIM.