Netalm inaugura sus nuevas instalaciones en Almassora

Netalm celebró ayer una jornada de puertas abiertas para presentar en sociedad e inaugurar oficialmente sus nuevas instalaciones ubicadas en Almassora (camí Pla de Museros, 33).

El evento social y empresarial, que tuvo lugar a lo largo de la mañana ayer, congregó a clientes y amigos de la firma, además de colaboradores y representantes institucionales. Así, cabe resaltar la presencia del diputado provincial de Castelló, Joaquín Llopis; el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Servicios Públicos y Vivienda de Castelló, Sergio Toledo; y la alcaldesa de Almassora, María Tormo, quienes no dejaron pasar la oportunidad de acompañar a los responsables de la empresa en este día tan relevante en su trayectoria, mostrando, de este modo, su respaldo al crecimiento del tejido empresarial local.

Trayectoria ascendente

Fundada en el año 2018 por Manuel Barberán y Rebeca Ortiz, Netalm ha experimentado un crecimiento sostenido año tras año de manera ininterrumpida hasta convertirse en un referente en el ámbito de la maquinaria industrial y de limpieza urbana en la Comunitat Valenciana. Gracias a su vocación de servicio, compromiso con la innovación y apuesta por la calidad, la empresa se ha consolidado como un socio de confianza tanto para administraciones públicas como para empresas privadas, a las que ofrece total garantía de servicio.

Por ello, con la apertura de las nuevas instalaciones, Netalm ha dado un paso importante en su evolución al superar los 5.000 metros cuadrados de superficie, consolidándose como un referente en capacidad operativa, infraestructura y calidad de servicio desde la provincia de Castellón.

Este crecimiento no solo se refleja en el espacio físico, sino también en la profesionalización de su equipo humano. Netalm cuenta actualmente con personal altamente especializado, comprometido con brindar soluciones eficientes y de alto nivel técnico a sus clientes.

Mayores servicios

Además, como parte de su proceso de expansión, la empresa ha ampliado su gama de servicios. Una de las principales novedades es la incorporación de cursos de formación, dirigidos tanto a profesionales del sector como a quienes deseen adquirir nuevas competencias técnicas.

Durante la jornada de ayer, los asistentes pudieron conocer de primera mano los productos y servicios que ofrece la empresa en la actualidad, y compartir impresiones con su equipo técnico y directivo. Además, presentaron los puntos fuertes de su gama de barredoras, tanto en versiones diésel como eléctricas, con especial atención a los modelos 100% eléctricos eCleango 500 y eSwingo 200, considerados entre los más eficientes del mercado.

La empresa afronta esta nueva etapa con ilusión y con el firme compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo económico, la sostenibilidad y la innovación en su sector.