El compromiso con el empleo de la Fundación ‘la Caixa’

La Fundación ‘la Caixa’ mantiene su colaboración con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Alameda (ARACA) de Castellón a través de un programa para fomentar la inserción sociolaboral de mujeres alcohólicas en rehabilitación. El programa, que cuenta con una dotación económica de 12.000 euros por parte de la fundación, tiene una duración anual.

El desarrollo del programa permite un acompañamiento y apoyo a las mujeres con actividades individuales (sesiones individuales de evaluación y seguimiento) y grupales (terapia de grupo y taller de empleabilidad), con la participación de un familiar de cada usuaria y la colaboración de otras mujeres rehabilitadas como voluntarias.

Los objetivos

Los objetivos que persigue el programa son mantener la abstinencia del consumo de alcohol; conseguir la toma de conciencia sobre las propias capacidades para mejorar las posibilidades de empleabilidad; establecer un itinerario personal de incorporación sociolaboral individual para cada usuaria y actualizar su currículum; desarrollar competencias personales; adquirir competencias digitales para la búsqueda de empleo; proporcionar apoyo psicosocial al familiar implicado en el proceso de tratamiento e inserción sociolaboral de cada usuaria; y fomentar la participación del voluntariado como red de apoyo social.

Según los datos facilitados por la ARACA, 17 mujeres adictas al alcohol en proceso de tratamiento y 16 familiares se han beneficiado directamente de este proyecto, además del resto de familiares y la comunidad en general como beneficiarios indirectos.

Apoyo y resultados

Desde la asociación explican que las mujeres, a través del empleo, «se insertan en la comunidad y desarrollan un sentimiento de pertenencia, y dejan de sentirse en riesgo de exclusión social». Además, añaden que «esperamos seguir contando con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’ para el desarrollo de este programa en su nueva edición, cuyos resultados, un año más, avalan su eficacia, tanto en el mantenimiento de la abstinencia y la mejora de la empleabilidad de todas las participantes, como en la obtención de un empleo para algunas de ellas».

Según la memoria de la asociación correspondiente al ejercicio 2024, el 31’3% de los casos nuevos que acuden a tratamiento a ARACA son mujeres. De ellas, un 37’7% están desempleadas o con un empleo precario. Este dato es superior al de los varones alcohólicos en tratamiento.