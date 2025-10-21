La Fundación ‘la Caixa’ impulsa la lucha contra la pobreza

La Fundación ‘la Caixa’, a través de su convocatoria de proyectos sociales en la Comunitat Valenciana, impulsa decenas de entidades para la lucha contra la pobreza. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la entidad pone en valor iniciativas como Up cycling en femenino, activa tu empleabilidad, desarrollada por la Fundació Tots Units, que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad a mejorar sus oportunidades laborales.

Se trata de un proyecto de inserción laboral y convivencia intercultural en el que se dan las herramientas necesarias para facilitar la inclusión social y laboral de las participantes. Una de las mujeres beneficiadas es Lucero, de Colombia, quien se vio obligada a dejar su país y venir a España a trabajar para poder sacar adelante a sus hijos y a su madre.

Testimonio

«Venía con mucho dolor y carga emocional por haber dejado a mis hijos en mi país. He pasado por un duelo muy duro y aquí encontré una cara amable y acogedora. Para mí, este proyecto ha sido un autentico salvavidas. Me ha ayudado mucho por el apoyo emocional, las clases, las actividades y todo lo que he aprendido», narra Lucero sobre su experiencia. Esta iniciativa comprende toda una serie de acciones formativas y de inserción laboral, centradas en el ámbito del up cycling y la gestión de residuos sólidos urbanos, principalmente, el reciclaje. Lucero explica que «como mujer aprendí que no solo los hombres pueden coger herramientas como la caladora y la grapadora para tapizar, y, además, ahora me siento más preparada para afrontar mi proceso de integración en España y poder encontrar un trabajo en un futuro».

A través del proyecto Up cycling en femenino, activa tu empleabilidad se ofrece una formación en competencias transversales y digitales, así como orientación y acompañamiento individual, visitas a empresas y las derivaciones pertinentes a otros recursos de formación e intermediación propios o del entorno. Además, el 29 de octubre a las 11.30 horas se inaugurará la exposición con los productos realizados, una muestra itinerante que tiene como objetivo visibilizar los productos y empoderar a las mujeres como organizadoras y difusoras del proyecto.

Cabe señalar que, según recoge el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en el año 2023 había 5,1 millones de mujeres pobres en España.