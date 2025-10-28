Palasiet Wellness Clinic & Thalasso acoge las Jornadas del Bienestar con aval científico de la SECT, centradas en la salud integrativa del paciente con cáncer de pulmón

Los próximos 21 y 22 de noviembre, y apenas unos días después del 17 de noviembre, Día Mundial del Cáncer de Pulmón, Palasiet Wellness Clinic & Thalasso (Benicàssim) celebra una nueva edición de sus Jornadas del Bienestar, que este año abordarán el tema “Respirar vida: sumando salud al cáncer de pulmón”, bajo el aval científico de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT).

Con más de 55 años de trayectoria, Palasiet es un centro especializado en medicina integrativa y talasoterapia, que se ha consolidado como uno de los destinos de referencia en salud y bienestar a nivel europeo. Con estas nuevas jornadas, Palasiet busca reforzar su compromiso con la divulgación científica, la medicina integrativa y el bienestar global.

Destacados especialistas

El encuentro reunirá a destacados especialistas en oncología torácica, fisioterapia, nutrición clínica y medicina integrativa para compartir avances y experiencias en torno a la mejora del pronóstico y la calidad de vida de los pacientes oncológicos mediante un enfoque multidisciplinar.

Entre los ponentes principales figuran el Dr. Florentino Hernando Trancho (cirujano torácico y jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid), la Dra. Elena Fernández (cirujana torácica del Hospital Clínico San Carlos / Clínicas Regenera), Bernard Gaspar (presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, AEACaP), Mario Redondo (especialista en ejercicio oncológico), Mabel Ojeda (Emuná Medicina y Nutrición), Vanesa Rodríguez y Josep Heredia (The Ricky Rubio Foundation). La apertura correrá a cargo de la Dra. de Palasiet Katherine Lozano y la clausura por Joaquín Farnós, actual director de Palasiet.

Tratamiento pesonalizado

La jornada del viernes incluirá ponencias sobre el nuevo paradigma del tratamiento personalizado en cáncer de pulmón y el papel del estilo de vida —nutrición, ejercicio, inmunidad y talasoterapia— como herramientas complementarias en la mejora del bienestar y la respuesta terapéutica.

El sábado se celebrarán talleres prácticos simultáneos y rotativos de ejercicio físico (con Mario Redondo y Edwar Alzate), nutrición oncológica (con Mabel Ojeda e Irene Domínguez) y fisioterapia respiratoria y meditación (con Vanesa Rodríguez y Lourdes Ramón), abiertos a pacientes, familiares y profesionales de la salud. Estos talleres tendrán lugar en las diferentes instalaciones que ofrece Palasiet, en un entorno único a orillas del Mediterráneo.

Datos útiles

Asistencia gratuita con aforo limitado y posibilidad de reserva de alojamiento en Palasiet.

Fechas: 21 y 22 de noviembre de 2025

Lugar: Palasiet Wellness Clinic & Thalasso, Benicàssim (Castellón)

Inscripciones: jornadasdelbienestar@palasiet.com

Reservas con alojamiento: reservas@palasiet.com | 964 300 250

Más información: https://palasiet.com/jornadas-del-bienestar/