La Fundación Novaterra, gracias al impulso de la convocatoria de Emergencia Dana de la Fundación ‘la Caixa’, llevó a cabo el proyecto 'ANDA Xarxa per a la recuperació laboral' con el objetivo de atender situaciones derivadas del 29O.

La entidad cuenta con amplia experiencia en el ámbito social, en el desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral e intermediación, emprendimiento, formación y plan de carrera en València. En la situación de emergencia después de la dana, la entidad promovió acciones de prospección, orientación e intermediación para la inserción laboral, reconversión de perfiles y emprendimientos.

La Fundación ‘la Caixa’ activa la recuperación laboral tras la dana. / Mediterráneo

Testimonio

Una de las personas beneficiarias fue Martha Lucía Flores, colombiana residente en Algemesí, de 51 años y con un hijo quien, de la noche a la mañana, se vio sola enmedio de una tragedia, y lejos de su familia. «El miedo fue terrible y la incertidumbre muy grande pero gracias a la Fundación Novaterra tuve la oportunidad de formarme como encajadora, manipuladora de alimentos y carretillera. Creí que a mi edad las oportunidades no vendrían, pero Fundación Novaterra me hizo entender que nunca es tarde para aprender», cuenta Martha Lucía Flores.

Creí que a mi edad las oportunidades no vendrían, pero Fundación Novaterra me hizo entender que nunca es tarde para aprender» Martha Lucía Flores — Beneficiaria del programa 'ANDA Xarxa per a la recuperació laboral' de la Fundación Novaterra

Acompañamiento

Gloria Rivera, técnica de Orientación Sociolaboral de la Fundación Novaterra, explica que este proyecto «nos ha permitido acompañar a las personas más afectadas por la dana de 2024 en su proceso de recuperación personal y profesional». «El propósito era claro: aportar nuestro grano de arena desde aquello que mejor sabemos hacer, el empleo», añade la técnica en orientación.

Plan extraordinario

Hace un año, la Fundación ‘la Caixa’ puso en marcha un plan extraordinario de ayuda dotado con más de cinco millones de euros para apoyar a las personas damnificadas por la dana. La entidad actuó en dos fases —emergencia y recuperación— con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y acompañar a las familias a largo plazo. El plan se articuló en torno a cuatro grandes líneas de acción: emergencia, inclusión social, salud y atención a la infancia.

Un año después, este compromiso sigue vigente con el propósito de contribuir al bienestar y la recuperación de las comunidades más golpeadas. Por ello, este 2025 la Fundación ‘la Caixa’ ha aumentado en un millón de euros la dotación de la Convocatoria de Proyectos Sociales en la Comunidad Valenciana para seguir acompañando a las entidades sociales.