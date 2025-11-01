Santiago Espi: «En solo un año, un 12% más de clientes de patrimonios han confiado en BBVA»

¿Qué balance hace de la evolución del segmento de altos patrimonios durante 2025?

Hacemos un balance muy positivo. Creemos que vamos por el camino correcto, y no lo afirmamos solo nosotros: lo respaldan los propios clientes que, día a día, siguen confiando en BBVA como su entidad de referencia. De hecho, cerca de un 12% más de clientes de altos patrimonios nos han elegido en nuestra Dirección Territorial desde junio de 2024 a junio de 2025. Este resultado es gracias al trabajo continuo que hemos desarrollado a lo largo de los últimos tres años, un ciclo estratégico que cerramos en 2024. Durante este periodo, nos hemos centrado en escuchar con atención a nuestros clientes de altos patrimonios, entender sus necesidades y construir una relación basada en la cercanía, el acompañamiento y el respaldo de un equipo altamente cualificado.

Ha destacado la importancia de escuchar al cliente. En ese sentido, ¿qué elementos diferenciales ofrece la entidad BBVA para generar confianza entre los clientes de alto patrimonio?

Lo que diferencia a BBVA Banca Privada es la combinación de cercanía, especialización y tecnología. De hecho, este año, aumentamos un 10% el equipo especializado en altos patrimonios, incluyendo banqueros Ultra High para clientes con más de 10 millones de euros en activos. Contamos, además, con siete centros especializados, uno en Valencia y dieciséis satélites en todo el país. Ofrecemos carteras de gestión discrecional o asesorada, con comisiones implícitas o explícitas, y acceso a fondos líquidos, donde captamos 316 millones de euros en cuatro meses. Además, en 2025 hemos lanzado el servicio ‘Asesoramiento Plus’, un servicio de asesoramiento especializado con comisión explícita. Además, colaboramos con socios como Bernstein, para el asesoramiento en bolsa, Morgan Stanley IM, que asesora en renta fija corporativa, o con firmas como SMG y CAP7 para invertir en producciones culturales. Todo ello para diversificar las oportunidades de inversión y, además, intermediamos en operaciones inmobiliarias con CBRE y Solvia. Con todo ello, BBVA Patrimonios cuenta con más de 9.600 carteras de inversión con un volumen de activos total de 19.200 millones de euros.

La entidad ha presentado unos grandes resultados. ¿Qué factores marcarán su estrategia de crecimiento a partir de ahora?

En BBVA afrontamos el futuro con mucha confianza ya que estamos en nuestro mejor momento. Contamos con un equipo comprometido, una estrategia clara y el objetivo de seguir generando valor para nuestros accionistas, nuestros clientes y la sociedad en su conjunto. Entre 2021 y 2024 duplicamos beneficios y pasamos de 4.600 a más de 10.000 millones de euros. Ahora, con nuestro plan estratégico y los objetivos financieros para el periodo 2025-2028, aspiramos a obtener un beneficio atribuido acumulado de 48.000 millones, con una rentabilidad media cercana al 22% y una eficiencia de alrededor del 35%. Además, prevemos distribuir hasta 36.000 millones de euros entre los accionistas en ese periodo. Ya hemos anunciado una recompra de acciones por 1.000 millones y un dividendo histórico de 32 céntimos por acción, aproximadamente un total de 1.800 millones de euros. Nuestro foco es claro: crecer de forma sostenible, impulsar la innovación y estar cerca de nuestros clientes.

Y en concreto en su segmento, ¿qué objetivos se han marcado en altos patrimonios para el nuevo ciclo estratégico?

Puedo decir que la unidad de Banca Privada de BBVA en España ha empezado el nuevo ciclo estratégico en 2025 con cifras récord, superando nuestros excelentes resultados de 2024. Lo ha sido, sobre todo, porque cada vez más clientes confían en nosotros para acompañarlos en la gestión de su patrimonio. Y eso es lo que realmente nos impulsa, que a cierre de agosto de 2025, más de 170.500 clientes de Banca Privada y Patrimonios nos eligen en toda España. En concreto, en la Dirección Territorial Este, 14.600. Estos datos nos indican que estamos en la senda del objetivo marcado de 200.000 clientes en 2029. Y para conseguirlo, seguiremos reforzando nuestras alianzas estratégicas para ampliar la gama de productos y servicios y continuar evolucionando en la calidad de nuestro modelo. Nuestro objetivo es que los clientes de altos patrimonios de la Dirección Territorial Este ( Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia) sigan confiando en BBVA como su entidad de referencia para alcanzar sus objetivos.