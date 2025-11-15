La Fundación ‘la Caixa’ impulsa la Alianza para la Vacunación Infantil

La Fundación ‘la Caixa’, junto a Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates y con la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (IS Global), impulsa desde 2008 en Castellón la Alianza para la Vacunación Infantil, una iniciativa que ha conseguido inmunizar, en su mayor parte contra la neumonía, a 92.135 niños y niñas en zonas especialmente vulnerables de África que no tienen acceso a las vacunas.

Conseguirlo ha sido posible gracias a las aportaciones de la Fundación ‘la Caixa’, las donaciones realizadas por 73 empresas de la provincia de Castellón como parte de su responsabilidad social corporativa y a las aportaciones de ciudadanos solidarios. A través de la fórmula matching fund o fondo de contrapartida, todas las donaciones recibidas se multiplican por cuatro. Así, con la fórmula 1 = 4, por cada euro donado, la Fundación ‘la Caixa’ añade otro y la Fundación Gates añade dos euros más.

Las aportaciones que proceden de España han permitido elevar la cifra a los 11,7 millones de niños vacunados en África. Una acción solidaria que, desde 2008, ha contado con la participación de 7.000 empresas de todo el territorio nacional.

En los últimos seis años, estos fondos conseguidos por la Fundación ‘la Caixa’ han permitido financiar el 100% del gasto de los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25% en Etiopía durante 2021 y 2022.

Compromiso renovado

En 2025, la Fundación ‘la Caixa’, primer socio privado de Gavi, the Vaccine Alliance en Europa, ha renovado su compromiso con la asociación por 17º año consecutivo para hacer su aportación anual, que duplica todas las donaciones realizadas a esta alianza. La iniciativa recibe donaciones de empresas y se extiende también a clientes de CaixaBank, como una iniciativa de filantropía en la lucha contra la mortalidad infantil.

Preparación de la dosis de vacuna por parte de la Alianza para la Vacunación Infantil. / Mediterráneo

Por su parte, la Fundación Gates, que en 2011 lanzó la iniciativa matching fund, mantiene su compromiso de duplicar la suma de todos los fondos aportados a Gavi en 2025, mientras que IS Global, que se unió a esta alianza como socio estratégico en 2014, sigue aportando al proyecto su experiencia científica y académica.

Alianza pionera

Gavi, the Vaccine Alliance, es una alianza público-privada que une países en vías de desarrollo con los donantes, incluidos Gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, Unicef, el Banco Mundial, la industria de la vacunación, agencias técnicas, la sociedad civil, la Fundación Gates, y otros socios del sector privado, entre los que se encuentra la Fundación ‘la Caixa’. Desde sus inicios en el año 2000, en su misión ha sido la de salvar vidas, reducir la pobreza y proteger al mundo contra la amenaza de epidemias y pandemias. Para ello, ha ayudado a vacunar a más de 1.200 millones de niños en 78 países, evitando así 20,6 millones de muertes prematuras entre 2000 y 2024.

Lo particular de la Alianza para la Vacunación Infantil de la Fundación ‘la Caixa’ es la implicación de los clientes de CaixaBank, tanto empresas como particulares, en un proyecto de responsabilidad social corporativa pionero en Europa. La Alianza para la Vacunación Infantil cuenta con el compromiso de los equipos de CaixaBank Empresas y CaixaBank Banca Privada, así como de toda su red de oficinas, claves para la difusión y el éxito de esta iniciativa.