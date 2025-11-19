La ATC aborda los nuevos retos y realidades de la industria cerámica

El Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló acoge, entre hoy y mañana, una cita imprescindible para el clúster, el XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que reúne a más de 20 ponentes y alrededor de 350 congresistas en sus dos jornadas.

Con el título Innovación Generativa, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) abordará los principales retos y realidades de la industria, estructurados en cuatro bloques temáticos: Descarbonización, IA & Digitalización, Tecnologías cerámicas y Experiencia de cliente. Sin lugar a dudas, uno de los puntos fuertes será conocer y poner en práctica la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), que está cambiando los procesos en el sector -desde las áreas de diseño hasta la fabricación de productos cerámicos- y que es clave para el técnico cerámico de hoy y de mañana.

Digitalización

En ese bloque, el segundo de la primera jornada, se hablará de la digitalización estratégica en la cerámica, de ciberresiliencia, de la planificación inteligente y de las nuevas fórmulas para el desarrollo de los proyectos cerámicos.

Antes, se inaugurará el XVIII Congreso ATC con una primera conferencia que correrá a cargo de Pedro Fresco, director de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), bajo el título El sector cerámico ante el Clean Industrial Deal. En ella, se tratará la posición del sector frente a los objetivos de descarbonización que exige Bruselas y que ha llevado a empresas, entidades y administraciones a testar y estudiar fuentes de energía alternativas al gas, como el uso de hidrógeno verde, la electrificación de procesos, el biogás o la captura de CO2, entre otros.

El siguiente bloque del primer día, el de Tecnologías Cerámicas, llegará con ocho charlas ofrecidas por expertos de distintas empresas quienes, además de hacer incidencia en el nuevo papel que cobra la IA, tratarán otros temas como la planificación de las redes para la electrificación del sector cerámico o la precisión en la producción de esmaltes convencionales y digitales, entre otros.

Premios ATC

Como en ediciones anteriores, el congreso también será el marco para la entrega de los Premios ATC Impulsa, que reconocen el talento joven del clúster. Mediante estos galardones, que cuentan con el respaldo de la Diputación, ATC muestra su compromiso con ensalzar la investigación y el conocimiento en el sector cerámico a través de la mirada de estudiantes que hayan decidido formarse en esta industria. Los afortunados de este año (María Ángeles Prats, David Garde, Silvia Aja, Cristian David Orozco, Yolanda Gonell, Carolina García) recogerán su reconocimiento en el congreso.

Por último, la jornada de mañana quedará reservada para ampliar conocimientos sobre la experiencia de cliente.