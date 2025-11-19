La ATC aborda los nuevos retos y realidades de la industria cerámica
Más de 20 ponentes y alrededor de 350 congresistas participan entre hoy y mañana en una nueva edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico bajo el lema ‘Innovación Generativa’
El Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló acoge, entre hoy y mañana, una cita imprescindible para el clúster, el XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que reúne a más de 20 ponentes y alrededor de 350 congresistas en sus dos jornadas.
Con el título Innovación Generativa, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) abordará los principales retos y realidades de la industria, estructurados en cuatro bloques temáticos: Descarbonización, IA & Digitalización, Tecnologías cerámicas y Experiencia de cliente. Sin lugar a dudas, uno de los puntos fuertes será conocer y poner en práctica la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), que está cambiando los procesos en el sector -desde las áreas de diseño hasta la fabricación de productos cerámicos- y que es clave para el técnico cerámico de hoy y de mañana.
Digitalización
En ese bloque, el segundo de la primera jornada, se hablará de la digitalización estratégica en la cerámica, de ciberresiliencia, de la planificación inteligente y de las nuevas fórmulas para el desarrollo de los proyectos cerámicos.
Antes, se inaugurará el XVIII Congreso ATC con una primera conferencia que correrá a cargo de Pedro Fresco, director de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), bajo el título El sector cerámico ante el Clean Industrial Deal. En ella, se tratará la posición del sector frente a los objetivos de descarbonización que exige Bruselas y que ha llevado a empresas, entidades y administraciones a testar y estudiar fuentes de energía alternativas al gas, como el uso de hidrógeno verde, la electrificación de procesos, el biogás o la captura de CO2, entre otros.
El siguiente bloque del primer día, el de Tecnologías Cerámicas, llegará con ocho charlas ofrecidas por expertos de distintas empresas quienes, además de hacer incidencia en el nuevo papel que cobra la IA, tratarán otros temas como la planificación de las redes para la electrificación del sector cerámico o la precisión en la producción de esmaltes convencionales y digitales, entre otros.
Premios ATC
Como en ediciones anteriores, el congreso también será el marco para la entrega de los Premios ATC Impulsa, que reconocen el talento joven del clúster. Mediante estos galardones, que cuentan con el respaldo de la Diputación, ATC muestra su compromiso con ensalzar la investigación y el conocimiento en el sector cerámico a través de la mirada de estudiantes que hayan decidido formarse en esta industria. Los afortunados de este año (María Ángeles Prats, David Garde, Silvia Aja, Cristian David Orozco, Yolanda Gonell, Carolina García) recogerán su reconocimiento en el congreso.
Por último, la jornada de mañana quedará reservada para ampliar conocimientos sobre la experiencia de cliente.
Programación completa
Hoy
09.00Conferencia inaugural El sector cerámico ante el Clean Industrial Deal, de Pedro Fresco, director Avaesen.
09.45Materias primas críticas como parte del arsenal geopolítico de los países, de Miguel J. Galindo, CEO de Galesk Consultancy.
10.15Inauguración oficial con autoridades y entrega del VII Premio ATC Impulsa.
IA & Digitalización
11.15 Del control al conocimiento: digitalización estratégica en la cerámica, de Rubén Rojo, marketing manager de Omron Iberia.
11.45Ciberresiliencia y normativa: ¿qué tengo que hacer en la práctica?, de Francisco Valencia, director general de Secure&IT.
12.30Planificación inteligente: la nueva ventaja competitiva para el clúster cerámico, de Miquel Melero, Smart factory solutions leader de Aggity.
13.00Cómo la IA transforma el desarrollo del producto cerámico: las nuevas reglas del juego, de Pablo Luque, CEO de Naitives.
13.30 WK OPTICER: La Inteligencia Artificial de I.C.F. & Welko al servicio del técnico cerámico, de Paolo Borgia, Area manager en España y Portugal de ICF & Welko.
15.30 Modular, escalable, inteligente: cómo la IA y la visión artificial transforman la producción cerámica, de Paola Gatti, Tiles Digital Solutions Manager, y Santiago Sanz, Stand Alone Machine Manager de SACMI.
16.00 Inyectores que fallan, soluciones inteligentes: MetVision y NozzleFix revolucionan la impresión digital cerámica, de Juan Montero, Business development manager de Meteor Inkjet.
16.30 Descarbonización real y sostenible: tecnologías eficientes para una cerámica más responsable y competitiva, de Abigail Scoccia, Corporate product manager de Siti – B&T Group.
17.30 El futuro toma forma: Inteligencia Artificial en la producción cerámica, de Giancarlo Imponente, Engineering supervisor, technical dept de System Ceramics.
18.00Planificación de las redes para la electrificación del sector cerámico. Una realidad, de José Miguel Martínez, Jefe de zona Castellón de i-DE, Iberdrola Redes Eléctricas Inteligentes.
18.30ENAMILL: Eficiencia y precisión en la producción de esmaltes convencionales y digitales, de Héctor Viciedo, Responsable de I+D de Chumillas Technology.
18.45Línea digital cerámica Kerajet Genera 3D: automatización y trazabilidad en la era digital, de José Vicente Tomás, CEO de Kerajet.
Mañana
09.00Retail cerámico en transición: del showroom al playground del consumidor, de Lutzia Ortiz y Ana Benavente, Analistas de tendencias del ITC-AICE.
09.30 Del contenido al propósito. Cómo las marcas evolucionan de contar historias a construir significado, de Juan A. Álvarez, Director de marketing y comunicación de Smalticeram España.
10.00Qué dice ChatGPT de tu marca y cómo aparecer en sus menciones, de David Marenyà, Head of SEO/PPC & CX consultant de pinchaaqui.es.
11.00Optimización y escalado con tecnologías emergentes en base a integración de datos & IA, de Fares Kameli, CIO de La Casa de Las Carcasas.
11.45Cerámica Offsite: innovación y rendimiento en la construcción industrializada, de Ramir Gil, responsable técnico de Porcelanosa Offsite, Butech.
12.15Mesa diálogo: ¿Clúster cerámico o mega polígono industrial?. Moderada por Ximo Górriz, consultor de comunicación y periodista, en la que participarán: Jesús Fernández, President Europe, Middle East and Africa de Altadia, Luis Hernández, Presidente de Grespania, y Fernando Tomás, Director General de Smalticeram España.
13.30Acto de clausura.
16.30Visita el proyecto de mecenazgo La Ilustre Cerámica, cuyo objetivo es recuperar y poner en valor la cerámica alcorina del siglo XVIII.
21.00Cena de clausura en el Hotel Luz de Castellón y entrega de las Insignias de Oro y Plata.
