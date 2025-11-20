Inzon impulsa una nueva etapa de crecimiento con su línea de interiorismo y 'retail'.

El estudio Inzon, especializado en el diseño, desarrollo y construcción de espacios, continúa su crecimiento ampliando su enfoque más allá del sector cerámico. La firma apuesta por el interiorismo residencial y retail, consolidándose como un estudio multidisciplinar capaz de combinar creatividad, diseño técnico y ejecución integral.

Desde su sede en Castelló, Inzon articula su actividad en cuatro divisiones estratégicas que reflejan su carácter multidisciplinar: In Tile (estands y showrooms para la industria cerámica), In Shop (exposiciones para distribuidores cerámicos), In Home (interiorismo residencial y hoteles) y In Retail (diseño de tiendas, hostelería y espacios comerciales).

El estudio ofrece un servicio integral de diseño, desde el concepto inicial hasta la ejecución llave en mano de cada proyecto, basándose siempre en los valores que guían su trabajo: la innovación, el diseño, la funcionalidad, la experiencia y el compromiso, y que consolidan la reputación de Inzon como referente en proyectos técnicos y creativos.

Vínculo con el diseño y la cerámica

Aunque mantiene su estrecha relación con el sector cerámico, Inzon apuesta por asociar su actividad a los territorios de diseño interior y retail, aprovechando la sinergia con Integra Solutions, su marca hermana, para transmitir confianza y solidez.

Con esta iniciativa, Inzon se consolida como un estudio de referencia en el diseño técnico y creativo de espacios, capaz de combinar la precisión constructiva con una mirada estética contemporánea.

La sede de Inzon, en Castelló. / KMY ROS

Con vista a promocionar su nueva línea, el estudio castellonense ha incluido en su calendario la InzonWeekExperience, que se celebrará en febrero coincidiendo con la antigua feria Cevisama. Un evento que permitirá mostrar todos sus proyectos a profesionales del sector, y reforzar su autoridad en diseño y ejecución de espacios.

