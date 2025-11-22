Smalticeram analiza la evolución de la marca en un mercado más exigente

El sector cerámico sigue enfrentándose a un mercado cada vez más competitivo en el que la marca y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos adquiere un papel fundamental para garantizar el éxito empresarial.

Así lo expuso ayer el director de marketing y comunicación del colorificio cerámico Smalticeram España, Juan Antonio Álvarez, en su ponencia ‘Del contenido al propósito. Cómo las marcas evolucionan de contar historias a construir significado’ dentro de la programación de la segunda y última jornada del XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico que organiza la ATC, y que tuvo lugar en el Auditorio y Palau de Congresos de Castelló.

Cuatro horizontes

Álvarez destacó la importancia de basar la comunicación de la marca en cuatro horizontes: contar historias (storytelling), demostrar valores (storyliving), habilitar (story enabling) y transformar (purpose led). «Hoy en día ya no basta con el contenido, las marcas compiten por significado», señaló el representante de Smalticeram.

Además, el experto en comunicación del grupo italiano apuntó que «los consumidores de hoy en día nos están exigiendo ser diferentes y, para ello, es importante conocer la generación del público objetivo».

El director de Marketing de Smalticeram España, Juan Antonio Álvarez, ayer, durante su exposición en el Auditorio de Castelló. / Gabriel Utiel

Generaciones

A este respecto, y desde el punto de vista profesional, destacó que el 71% de los técnicos (arquitectos, constructores, interioristas,...) son milenials y generación Z, «dos grupos que se caracterizan por la experiencia, la trasparencia, el propósito y la coherencia». Y como clientes, «son consumidores que están dispuestos a pagar más por la sostenibilidad, y tenemos que saber cómo acercarnos a ellos».

Por otro lado, estarían los más escépticos, las generaciones X y boomer, caracterizadas por la calidad, la fiabilidad y la autenticidad, tanto en el desarrollo de sus proyectos como en el consumo.

Propósito

El director de Marketing y Comunicación de Smalticeram hizo hincapié en la importancia de que una marca «tenga un propósito». «Las marcas con propósito crecen 2,5 veces más rápido y muestran una mayor resiliencia en periodos de crisis», explicó el ponente.

Las marcas con propósito crecen 2,5 veces más rápido y muestran una mayor resiliencia en periodos de crisis» Juan Antonio Álvarez — El director de Marketing y Comunicación de Smalticeram

En definitiva, «las nuevas generaciones exigen marcas diferenciadas, con valores añadidos, que les transmita emoción y bienestar», concluyó.

Cabe señalar que la representación de Smalticeram España en el congreso de ATC fue doble ya que, además de Álvarez, también se contó con la presencia de su director general, Fernando Tomás, quien participó en la mesa diálogo '¿Clúster cerámico o mega polígono industrial?'