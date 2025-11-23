Internacionalizarse: la estrategia que define la competitividad de las pymes

El tejido productivo de España se caracteriza por un predominio de pequeñas y medianas empresas (pymes), que suponen más del 95% del total. Estas ocupan un lugar muy destacado en el entramado económico del país, pero se enfrentan a grandes desafíos cuando deben mirar más allá de su entorno inmediato para continuar creciendo. En este sentido, la internacionalización se presenta como un factor clave para la competitividad de las pymes y micropymes, pero ese salto no siempre resulta fácil.

Felipe Carrasco, Ángel Báez, Alberto Carretón y Vicente Alcácer, durante la jornada que tuvo lugar en la sede de BBVA de la avenida Rei don Jaime de Castelló. / Manolo Nebot.

El proceso que han de seguir y los retos a los que se enfrentan quedaron plasmados durante la jornada organizada el pasado miércoles por el periódico Mediterráneo y BBVA bajo el lema Pymes en expansión: crecer en nuevos mercados. Una mesa , moderada por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, que se llevó a cabo en la oficina principal de la entidad bancaria en la capital de la Plana y que reunió a tres protagonistas de referencia en la materia: Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, quien aportó una visión institucional sobre la situación que atraviesan los sectores productivos valencianos; Alberto Carretón, director de Pymes de la Territorial Este de BBVA, que destacó el valor de acompañar a las pequeñas y medianas empresas en sus procesos de crecimiento y transformación; y Vicente Alcácer, gerente de Das TechSolutions, quien compartió su experiencia como pyme que ha dado el salto al exterior y explicó cómo la apertura a nuevos mercados se ha convertido en un factor diferencial para su negocio.

Báez, Carrasco, Carretón y Alcácer, junto a Cristina Pastor, en la sede de BBVA. / Manolo Nebot

«El tamaño de la empresa, la necesidad de financiación, el conocimiento de los mercados destino y otros factores externos son algunos retos a los que se enfrenta nuestro tejido empresarial», comenzó diciendo Ángel Báez.

Una realidad compartida por los ponentes de la jornada, quienes resaltaron la importancia «de acompañar y asesorar» a las pymes desde las instituciones públicas y las entidades bancarias como BBVA para que pequeñas empresas como la que dirige Vicente Alcácer puedan seguir siendo referentes en su sector.

Alberto Carretón: «Acompañamos a las pymes en todas las etapas»

El director de Pymes de la Territorial Este de BBVA, Alberto Carretón, explicó que la expansión «es una de las decisiones más relevantes para una empresa y un desafío enorme para los empresarios», de ahí que la entidad bancaria esté presente para «acompañar» a las pymes en todas las etapas de su crecimiento.

«Hasta septiembre de este 2025, acompañamos a 128.500 empresas, más de 14.000 de ellas de la Comunitat Valenciana, lo que supone un 7% más respecto al pasado 2024», explicó.

Alberto Carretón. / Manolo Nebot

Su condición de banco global, con presencia en 25 países, permite a BBVA «tener la capacidad para financiar, innovar y aportar soluciones diferenciales a las pymes y empresas que deciden salir a nuevos mercados» y, además, cuenta con «una extensa capilaridad para estar cerca de los clientes y poder así acompañarlos en ese camino».

Entre los servicios que ofrecen, Carretón destacó los sistemas de pago y cobro en más de 50 divisas, los instrumentos de financiación y la herramienta digital BBVA Pivot, que es una plataforma que permite a las empresas operar en una sola web y gestionar sus finanzas de manera integral; y el servicio cross-border, una red formada por más de 1.800 gestores que les acompañan en 16 países; si bien BBVA también ofrece servicios adicionales más allá de lo estrictamente financiero mediante acuerdos con diferentes partners.

Felipe Carrasco: «Castellón tiene un enorme potencial exportador»

«La Comunitat Valenciana es una comunidad exportadora y, parte de su origen, nació aquí en la provincia de Castellón con el sector agroalimentario y, años después, con la sociedad industrial. Su propensión exportadora se sitúa por encima de la media nacional, con el mayor superávit comercial entre las comunidades autónomas más exportadoras. Es cierto que en los últimos años la velocidad exportadora se ha visto ralentizada fundamentalmente por los cambios geopolíticos que paralizan el comercio internacional y también porque veníamos de unos años magníficos en cuanto a cifras y récords de exportaciones en la Comunitat Valenciana».

Felipe Carrasco. / Manolo Nebot

Así comenzó su intervención Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, quien destacó que 2024 se cerró con 37.000 millones de exportaciones en territorio autonómico, la tercera cifra más importante en el ciclo histórico de la Comunitat.

Con más de 21.000 empresas exportadoras en la Comunitat – el 16,5 % de toda España – Carrasco destacó el enorme potencial exportador de la región y la apuesta de las empresas valencianas por la internacionalización. Además, resaltó la adaptación de las políticas de apoyo a la internacionalización por parte del Consell en un escenario altamente cambiante. «Desde la Generalitat estamos atentos a los cambios en el escenario mundial con el objetivo de diseñar nuevas iniciativas», añadió.

Vicente Alcácer: «Hemos llegado a países que no habríamos imaginado»

La visión más práctica de la jornada en la sede de BBVA la puso Vicente Alcácer, gerente de Das TechSolutions.Una compañía de Castelló, especializada en ofrecer soluciones integrales en el área de desarrollo de prototipos, líneas de producción, ingeniería, diseño y fabricación, que se puso en marcha en 2013 y que se ha convertido en todo un referente en su sector.

«Mi objetivo inicial no era internacionalizase porque no teníamos recursos y no podíamos viajar ni asistir a ferias. Empecé el primer año yo solo y el segundo año se unió mi mujer en labores administrativas, pero sí que es verdad que casi desde el primer año tuve la ocasión de exportar tanto a Italia como a México por los contactos que tenía de mis 20 años anteriores de experiencia en otra empresa», explicó.

Vicente Alcácer. / Manolo Nebot

Alcácer, además, confesó que quizás «fue un riesgo», pero dejó claro que «no es que eligiera yo salir de España sino que los clientes que tenía son los que me pedían soluciones».

Así, y creciendo año tras año, la empresa ha pasado a contar con diez trabajadores y a trabajar con hasta 20 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Italia,Polonia, Alemania, Arabia Saudí o Argelia».

Para ello, Das TechSolutions se dejó «aconsejar» por una empresa grande y que conociera el sector, que tuviera una importante red comercial y conocimientos del terreno, lo que les ha permitido «sortear muchos obstáculos y abrirnos al mundo tan rápidamente».