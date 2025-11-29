El taller artesano con más de cuatro generaciones de tradición turronera, Turrones Agut (Benlloc), anuncia el lanzamiento de su producto más innovador y saludable: el chocolate de algarroba al vino. Esta novedad, que cuenta con la certificación Ruta del Sabor, consolida la apuesta de la empresa por la revalorización de ingredientes autóctonos, la innovación gourmet, así como el producto de proximidad. El producto se presentará mañana domingo en la feria de Santa Catalina de Vila-real.

Nuestra idea es crear un producto original y artesano pero, sobre todo, saludable, aprovechando la multitud de propiedades que la algarroba aporta a nuestro organismo» José Manuel Agut — Gerente de Turrones Agut

El concepto detrás de esta nueva creación es ofrecer una alternativa de delicatesen que aproveche las extraordinarias propiedades nutricionales de la algarroba. Este fruto mediterráneo, conocido por ser una fuente rica en fibra, antioxidantes y por no contener cafeína ni gluten, es la base de esta nueva gama. «Nuestra idea es crear un producto original y artesano pero, sobre todo, saludable, aprovechando la multitud de propiedades que la algarroba aporta a nuestro organismo», explica el gerente de Turrones Agut, José Manuel Agut.

Turrones Agut presenta el chocolate de algarroba al vino. / Mediterráneo

Sinfonía de sabores locales

El chocolate de algarroba al vino destaca por su complejidad de sabores y su elaboración por capas, con un diseño exterior que imita la forma genuina de la algarroba. Cuenta con una cubierta crujiente de chocolate con aroma a algarroba, con un sutil toque de licor y capas intermedias con un corazón meloso de crema de algarroba y avellanas. El relleno es una deliciosa crema artesanal de chocolate blanco y harina de algarroba, macerada lentamente con vino blanco Nube (Cooperativa de Viver) y licor de algarroba (Licora), que le confiere un sabor profundo, dulce y licoroso.

En la elaboración, Turrones Agut ha contado con la colaboración de productores de proximidad y ecológicos, como los aceites ecológicos de Bardomus y la crema de Dels Pobills Ecològics, con lo que refuerza así su compromiso con el tejido productivo local y la sostenibilidad.

Sobre Turrones Agut

Turrones Agut es un obrador familiar situado en Benlloc (Castellón), que lleva más de cuatro generaciones endulzando la vida. Desde que el bisabuelo iniciara la actividad en 1915, la empresa ha mantenido vivo el legado turronero, combinando la tradición con una visión moderna e innovadora.

«Mantenemos los métodos de elaboración tradicionales, seleccionamos rigurosamente las mejores materias primas (como la almendra Marcona o la miel de romero, avellana y las nueces de Castellón) y nos esforzamos constantemente por crear productos nuevos y sofisticados, convirtiéndonos en un referente en la distribución en tiendas gourmet», afirma el gerente José Manuel Agut. Por todo ello, actualmente, Turrones Agut es sinónimo de historia, pasión y el sabor auténtico de la tierra.

Puntos de venta

Cabe señalar que el chocolate de algarroba al vino estará a la venta en: