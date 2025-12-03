El Bernabeu Market abre sus puertas con una gran fiesta
El Bernabéu Market, el nuevo espacio gastronómico ubicado en el estadio Santiago Bernabéu, celebró su inauguración oficial este jueves con una multitudinaria fiesta que congregó a cerca de mil invitados. Este ambicioso proyecto, impulsado por el Grupo Amicalia, empresa gallega con sede en A Coruña, a través de su filial Restanima, llega fruto de un acuerdo por diez años con el Real Madrid. El evento fue conducido por el humorista y presentador Miki Nadal, como maestro de ceremonias.
En el fotocal desfilaron numerosas caras conocidas como Victoria Federica de Marichalar, Agatha Ruiz de la Prada, Rochi Laffon, Nuria March, Carlota Boza, Ignacio de Borbón, Laila Jiménez, Oscar Higares, Mónica Hoyos, Kiko Matamoros, Julia Gibert, Noelia Bonilla, Pascual Fernández, Núria March o Ignacio de Borbón entre muchos otros.
El Bernabéu Market se presenta como un verdadero epicentro culinario, diseñado para satisfacer los paladares más exigentes y ofrecer una experiencia completa. Con una impresionante superficie de 3.000 metros cuadrados, este espacio se localiza bajo la Puerta 54 del estadio, con acceso directo desde la Plaza de los Sagrados Corazones.
Incluido en este proyecto de mercado gastronómico, destaca la presencia de la empresa H2ó Dooh, designada como exclusivista publicitario del Bernabéu Market para la gestión integral de patrocinios, eventos y acciones especiales dentro del recinto. Es la responsable de la comercialización de los espacios publicitarios, los naming rights de zonas temáticas, activaciones de marca, experiencias de cliente y eventos corporativos vinculados al nuevo mercado gastronómico.
Además, gracias a su infraestructura tecnológica y a las pantallas instaladas en el espacio, H2ò Dooh impulsará experiencias digitales inmersivas, permitiendo integrar contenidos dinámicos y acciones interactivas que enriquecen la visita y amplifican el impacto de las marcas. Esta alianza refuerza la dimensión estratégica del proyecto, permitiendo que las marcas accedan a un público segmentado, premium y de alto valor añadido en un entorno único.
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
- Escondido en un pueblo idílico: así fue la detención de uno de los terroristas neonazis de Castellón
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Una de las firmas del clúster cerámico de Castellón hace previsiones para 2026: esperan facturar y producir más
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano