La Fundación ‘la Caixa’ fomenta la inserción laboral

La Fundación ‘la Caixa’, en colaboración con la asociación Cocemfe de Castelló, impulsa el acceso al mercado laboral para colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad. A través del programa Incorpora, el año pasado se lograron cerca de 3.000 contrataciones en la Comunitat Valenciana y se contó con la colaboración de más de 1.000 empresas del territorio.

Hoy, 3 de diciembre, conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Fundación ‘la Caixa’ nos da a conocer el caso de César Marco, de 31 años y residente en Orpesa, quien tiene una discapacidad sensorial y orgánica del 44% provocada por la diabetes y que, tras un acompañamiento constante desde el programa Incorpora, por fin ha encontrado un empleo que encaja con él: controlador de accesos.

Acompañamiento

César cuenta que el programa le ha ayudado a ampliar sus oportunidades laborales. «Con las bajadas y subidas de azúcar se me hacía difícil desempeñar algunos trabajos pero gracias al apoyo de la asociación he conseguido un puesto laboral en el que me siento plenamente realizado», señala.

Con las bajadas y subidas de azúcar se me hacía difícil desempeñar algunos trabajos pero gracias al apoyo de la asociación he conseguido un puesto laboral en el que me siento plenamente realizado» César Marco — Usuario del programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa'

Prejuicios y cambio social

Desde la Fundación ‘la Caixa’ señalan que su historia permite abordar dos ejes que suelen quedar ocultos: los prejuicios hacia la discapacidad invisible y las dificultades reales para conseguir un empleo digno cuando la salud condiciona el día a día. Por ello, el programa Incorpora fortalece los vínculos entre el sector social y el tejido empresarial, además de impulsar la sensibilización empresarial para crear entornos laborales más diversos e inclusivos.

Las empresas que participan en el programa, no solo generan oportunidades laborales para colectivos en situación de vulnerabilidad, sino que también se posicionan como agentes de cambio social, promoviendo la diversidad y la inclusión sociolaboral y contribuyendo así a la sostenibilidad social empresarial.

Trabajo en red

La técnica de Incorpora en Cocemfe, Ángela Esclapez Rocamora, explica que la particularidad del programa es el trabajo en red. «Somos varias las entidades que trabajamos con el programa Incorpora, por tanto, entre nosotras, nos derivamos ofertas, contactos, perfiles, etc. Se trata de llegar al máximo número de empresas con tal de conseguir entre todas las entidades la incorporación de personas en situación de vulnerabilidad al mercado laboral», señala Esclapez.

Somos varias las entidades que trabajamos con el programa Incorpora para trata de llegar al máximo número de empresas y conseguir la incorporación de personas en situación de vulnerabilidad» Ángela Esclapez Rocamora — Técnica de Incorpora en Cocemfe

En la provincia de Castellón, son cuatro las entidades que trabajan bajo el amparo de este programa y son Cáritas Diocesana de Segorbe, la Fundación Tots Units, Cruz Roja de la zona norte de la provincia y Cocemfe.