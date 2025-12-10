Pau Cubertorer Segarra, gerente de Cubertorer Inmobiliaria: "Castellón ofrece calidad de vida a un precio muy competitivo"

Pau Cubertorer Segarra, gerente de Cubertorer Inmobiliaria, analiza el mercado de la vivienda en Castellón.

--¿Cuál ha sido su trayectoria en el sector inmobiliario y qué raíces han marcado sus valores y su forma de trabajar?

--Comencé mi trayectoria en 2018, trabajando en Valencia en una reconocida inmobiliaria estadounidense. Ese periodo me permitió adquirir una visión profesional y orientada al cliente. En 2020 decidí crear mi propia inmobiliaria en Castellón, siguiendo una vocación vinculada a mi historia personal: soy hijo y nieto de empresarios castellonenses, y siempre he tenido claro que quería emprender y servir a los demás desde esta perspectiva.

--¿Qué tendencias económicas y demográficas están influyendo en la demanda inmobiliaria de Castellón?

--En mi opinión, la clave es la creación de empleo y el fortalecimiento de nuestro tejido económico. La provincia mantiene un sector industrial muy sólido: el clúster azulejero sigue siendo un motor fundamental, mientras que el área del puerto está viviendo una transformación con la inversión de las conocidas grandes empresas energéticas y el desarrollo de un gran parque industrial en el polígono El Serrallo.

Además, algo que supondrá un antes y un después, será la finalización del Corredor Mediterráneo. Conectar ciudades como París, Barcelona y Valencia entre sí en la mitad de tiempo que el actual y de ahí al resto de Europa, supondrá un salto cualitativo para nuestro tejido empresarial y potencial turístico.

Todo ello se combina con un factor diferencial: Castellón ofrece bienestar y calidad de vida a un precio muy competitivo. Ese equilibrio entre empleo, oportunidades económicas y un entorno atractivo está haciendo que cada vez más personas elijan Castellón como lugar para vivir.

--¿Cómo prevé que evolucione el precio de la vivienda en Castellón en los próximos años?

--En la actualidad, nuestra provincia es la más económica del arco mediterráneo, con un precio medio de 1.300 euros/m2, mientras que las siguiente más económicas (Almería y Murcia) superan los 1.500 y 1.600€/m2. Aunque siempre hay variaciones por los ciclos económicos globales y nacionales, considero que, a largo plazo (en un horizonte de 20, 30 años) los valores tenderán a subir progresivamente y será difícil volver a ver estos precios en nuestra provincia.

Pau Cubertorer, gerente de Cubertorer Inmobiliaria. / Mediterráneo

--¿Qué medidas considera que puede implementar el sector público para afrontar la escasez de vivienda?

--Una gran parte del parque inmobiliario de Castellón es de los años 70-80, viviendas que necesitan reformas con presupuestos que no paran de verse incrementados. Los organismo públicos podrían fomentar su rehabilitación a través de incentivos fiscales que ayuden a minorar esos altos presupuestos. Por ejemplo, se podrían compensar las tasas municipales durante unos años, tal y como se hace para la instalación de placas solares, o reduciendo el IVA para las reformas.

Por otro lado, sería conveniente agilizar los trámites administrativos en el área de urbanismo, aumentando el número de empleados públicos.

Y por último, animaría a que se siga desarrollando suelo para obra nueva, no sólo de edificios plurifamiliares sino también para unifamiliares adosadas o aisladas, con una gran demanda que no está pudiendo ser atendida por el sector privado debido a la falta de suelo.

--¿Qué recomendaciones daría a los jóvenes que buscan adquirir su primera vivienda?

La edad media del comprador en España es superior a los 40 años. Es un verdadero problema y son muchas las causas sociales y económicas, la mayoría de las cuales están fuera de la capacidad de decisión de quienes somos jóvenes. Yo les recomendaría que se concentren en aquello que sí pueden controlar, que pierdan el miedo a la segunda mano y las reformas y, muy importante, que ajusten las expectativas. Es mejor adquirir una primera vivienda funcional y adecuada al presupuesto, aunque no sea la definitiva, que prolongar demasiado la decisión.

Que pongan un esfuerzo en el ahorro desde el momento en que empiecen su primer empleo y que tan pronto como cuenten con una estabilidad laboral y fondos suficientes, den el paso de comprar su primera vivienda. Con un ahorro de 20-30.000€ hemos asesorado a menores de 30 años para que compren viviendas por 100.000€ o menos.

Posteriormente, el ahorro por no pagar un alquiler y la revalorización progresiva del inmueble, les permitirá, cuando lleguen las etapas de madurez y se planteen proyectos familiares, acceder a una vivienda con mejores características gracias a la venta o alquiler de esa primera vivienda que adquirieron. Para todo esto, es fundamental que se formen en cultura financiera y por supuesto que no duden en apoyarse desde ya en un buen asesor inmobiliario.