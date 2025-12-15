Las 3 en raya de Dermo-Suavina, el regalo perfecto para esta Navidad

El producto más antiguo en la farmacia española, que cuenta con más de 140 años cosechando éxitos, lo ha vuelto a hacer: ha vuelto a sorprender con un lanzamiento único y perfecto para disfrutar con los tuyos estas fiestas. Sin duda, es el regalo ideal que enamorará, una vez más, a los devotos de la marca, y a pequeños y mayores esta Navidad.

Se trata de un juego de mesa clásico: las 3 en raya, con un diseño minimalista, un toque retro y unas fichas únicas: los bálsamos Dermo-Suavina Original y Olea (cinco de cada). Sin duda, un must have que no puede faltar en la lista de deseos o como idea original para regalar a cualquier miembro de la familia o a ese amigo tan fan dela marca. ¡Imposible fallar!

Tres en raya de Suavina. / Mediterráneo

¿Cómo se juega?

De forma muy sencilla. Este juego de toda la vida enfrenta a dos jugadores (o dos equipos para que sea posible que todo el mundo juegue) y el objetivo no es otro que ser el primero en alinear tres tarros de Dermo-Suavina iguales en fila. Si todas las casillas están llenas y nadie ha logrado alinear las tres, la partida termina en empate.

«Los juegos de mesa de toda la vida nos han inspirado para unir su tradición a la nuestras y crear así un juego diferente y muy divertido con nuestros Bálsamos Dermo-Suavina. Una idea de regalo para estas fiestas navideñas (o cualquier momento de laño) y sorprender a los fans de la marca o a los que lo serán y no fallar», explica Vicente Calduch, CEO de Laboratorios Calduch, quinta generación de los creadores del bálsamo centenario.

Cabe recordar que el bálsamo labial Dermo-Suavina Original (fórmula que data del año 1880), está compuesto por una base grasa y un perfume elaborado con aceites esenciales de plantas y frutas mediterráneas 100% de origen natural, como son la naranja, el limón o la mandarina, junto al mentol. Este bálsamo hidratante único ayuda a reparar, hidratar y proteger los labios y mucosas dañados por un exceso de sequedad provocado por procesos gripales, catarrales o rinitis, entre otros.

Bálsamo labial Dermo-Suavina Original. / Mediterráneo

Por su parte, el bálsamo Dermo-Suavina Olea está enriquecido con aceite de oliva (Olea europaea) que, gracias a su efecto antioxidante, está especialmente indicado para ayudar a reparar los labios por la exposición al frío, sequedad y polución. Su fórmula, testada dermatológicamente, está elaborada al 100% a base de ingredientes naturales muy mediterráneos. Además, contiene más del 98% de aceites y ceras de origen vegetal y su perfume sorprende con una salida verde frutal.

Bálsamo Dermo-Suavina Olea. / Mediterráneo

Sobre Dermo-Suavina

Laboratorios Calduch, creadores de una de las marcas más reconocidas en nuestro país, Dermo-Suavina, cuenta con p roductos icónicos de la cosmética farmacéutica española, como su famoso bálsamo, que se sigue fabricando en Castellón por la quinta generación de farmacéuticos que dirigen los actuales Laboratorios Calduch.

Con más de 140 años de historia, Dermo-Suavina es una marca emblemática que forma parte del recuerdo de varias generaciones. Desde los primeros envases de madera, que se empezaron a fabricar en 1880 en Vila-real, Dermo-Suavina siempre se ha caracterizado por sus fórmulas originales, el uso de componentes de origen natural y activos eficaces para cuidar la piel.

Las 3 en raya, con un diseño minimalista. / Mediterráneo

Actualmente, Dermo-Suavina es una marca de tradición familiar que no ha necesitado modificar su esencia para integrarse en el nuevo siglo. Cada año incrementan las unidades fabricadas y aumentan las farmacias y parafarmacias que comercializan la marca, siendo productos económicos, eficaces y con una historia que avala sus cualidades y beneficios para el cuidado de la piel.